Reportan supuesto fallecimiento de Mary Martínez, madre de Kimberly y Steff Loaiza

Durante la tarde de este miércoles 17 de junio de 2026, se ha reportado el presunto fallecimiento de la señora Mary Martínez, madre de las influencers mexicanas Kimberly y Steff Loaiza. La noticia comenzó a circular con fuerza en plataformas digitales tras las declaraciones de periodistas de espectáculos y medios locales de Mazatlán, Sinaloa.

El caso de la madre de las influencer ganó atención en redes sociales debido a las peleas familiares que tuvieron lugar entre las hermanas. Aunado a esto; las constantes actualizaciones de salud de Mary mantuvieron a los usuarios atentos a la situación, sin embargo, este miércoles se reportó su supuesto fallecimiento.

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¿De qué murió Mary Martínez, madre de Kimberly y Steff Loaiza?

De acuerdo con los primeros reportes, la señora Mary Martínez habría perdido la vida a consecuencia de un infarto, luego de batallar durante casi seis meses contra una severa y compleja crisis de salud. La condición de la madre de las influencer se había vuelto delicada desde principios de año debido a una fuerte infección.

La infección, que posteriormente derivó en complicaciones graves como un choque séptico, obligó a la señora a someterse a múltiples cirugías y a permanecer intubada en terapia intensiva. Sin embargo; se informó que la señora Mary presuntamente habría perdido la vida.

Es importante destacar que, hasta el momento, ni Kimberly ni Steff Loaiza han emitido un comunicado oficial en sus redes sociales para confirmar o desmentir el deceso. Mientras la información se confirma o desmiente, los usuarios han comenzado a enviar mensajes de apoyo para la familia.

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