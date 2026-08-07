México descarta por ahora que lechuga de Guanajuato sea origen de brote de ciclosporiasis en EU

El Gobierno de México aseguró que hasta el momento no existen pruebas que confirmen que lechuga producida y procesada en Guanajuato sea el origen del brote de ciclosporiasis investigado en Estados Unidos, luego de que los análisis practicados a muestras del producto y del agua utilizada en una planta resultaran negativos.

Víctor Hugo Borja, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), explicó durante la conferencia matutina de este viernes 7 de agosto que las autoridades estadounidenses mantienen una hipótesis epidemiológica relacionada con lechuga procedente de México, pero aclaró que esa asociación todavía no ha sido comprobada mediante estudios de laboratorio.

La investigación comenzó después de que personas diagnosticadas en Estados Unidos señalaran haber consumido productos frescos en establecimientos de comida. El rastreo realizado posteriormente llevó hasta una planta de Taylor Farms ubicada en Guanajuato.

¿Qué encontraron los análisis de Cofepris en la lechuga de Guanajuato?

Tras recibir la notificación de las autoridades estadounidenses, Cofepris acudió a las instalaciones señaladas para revisar las condiciones de producción y procesamiento.

Durante la inspección fueron tomadas cinco muestras de lechuga entera, otras cinco del producto procesado y muestras de agua. Posteriormente fueron sometidas a pruebas de biología molecular para buscar la presencia del parásito relacionado con la ciclosporiasis.

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Borja informó que todos los resultados obtenidos fueron negativos, por lo que los estudios realizados hasta ahora no permiten confirmar la hipótesis de que la contaminación se originó en esa planta mexicana.

El funcionario subrayó, sin embargo, que la investigación no ha concluido y que la asociación epidemiológica continuará bajo análisis hasta determinar si existe una fuente común de contaminación.

¿Por qué Estados Unidos relacionó el brote con lechuga mexicana?

De acuerdo con la explicación presentada por Cofepris, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) entrevistaron a personas que dieron positivo a ciclosporiasis para conocer dónde habían comido y qué alimentos habían consumido antes de presentar síntomas.

A partir de esas respuestas surgió una coincidencia entre varios pacientes que reportaron haber consumido lechuga procesada. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) rastreó posteriormente a los distribuidores y notificó a México sobre una posible relación con producto procesado en Guanajuato.

Borja insistió en que ese procedimiento genera inicialmente una hipótesis epidemiológica, pero no establece por sí mismo el origen definitivo de un brote.

Mientras continúan las investigaciones, la planta involucrada suspendió operaciones de manera preventiva y realiza un análisis de riesgo.

#MañaneraDelPueblo. Resultaron negativos a la ciclosporiasis los análisis que se realizaron a las lechugas de la empresa Taylor Farms en Guanajuato, informa el doctor Víctor Hugo Borja, titular de @COFEPRIS. Se descarta la hipótesis de que esta fuera la causa de la ciclosporiasis… pic.twitter.com/axulKcrmeC — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 7, 2026

México también investiga casos reportados en Reino Unido

La vigilancia sanitaria no se limita al caso estadounidense. Cofepris informó que México recibió una notificación de Reino Unido relacionada con personas que desarrollaron ciclosporiasis después de realizar viajes internacionales, algunas de las cuales estuvieron en territorio mexicano.

Las autoridades inspeccionaron 16 hoteles de Quintana Roo y recolectaron 32 muestras de alimentos y 11 de agua, cuyos análisis todavía están en proceso.

Además, Cofepris mantiene otra investigación por un posible vínculo entre chiles serranos mexicanos y casos de salmonela en Estados Unidos. En ese caso se revisó una empacadora de Nuevo León y la cadena de suministro condujo hasta productores de Escuinapa, Sinaloa.

Las autoridades mexicanas reiteraron que este tipo de notificaciones forman parte de los mecanismos habituales de cooperación sanitaria internacional. Desde 2020, México ha recibido alrededor de 17 alertas relacionadas con posibles brotes, algunas de las cuales han derivado en inspecciones conjuntas entre Cofepris, Senasica y autoridades estadounidenses.

Por ahora, la posición oficial es que el origen mexicano del brote de ciclosporiasis no está demostrado y que serán los resultados epidemiológicos y de laboratorio los que permitan establecer una fuente definitiva.

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