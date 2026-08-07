Recolectan más de 2 mil cartuchos y ocho armas de fuego durante Campaña de Canje en Chetumal

Un total de 2 mil 471 cartuchos, ocho armas de fuego, 83 juguetes bélicos y 146 cápsulas detonantes fueron retirados de circulación en el municipio de Othón P. Blanco durante la primera etapa de la campaña de Canje de Armas y Juguetes Bélicos correspondiente a este 2026, informó el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, Adrián Martínez Ortega.

El funcionario estatal explicó que esta acción forma parte de la estrategia integral para reducir riesgos al interior de los hogares y fortalecer los mecanismos de prevención de la violencia en la entidad, subrayando que el retiro voluntario de este tipo de material representa una disminución considerable en la probabilidad de que se registren accidentes domésticos vinculados al mal manejo o resguardo inadecuado de armas y explosivos.

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Martínez Ortega destacó que los resultados obtenidos reflejan la confianza que la ciudadanía ha depositado en este programa, el cual se ha mantenido de manera constante desde el arranque de la actual administración estatal, consolidándose como una herramienta de participación social en materia de seguridad.

En este sentido, el titular de la SESESC reiteró el llamado a la población en general para que continúe sumándose a la iniciativa, entregando de forma voluntaria y sin ningún tipo de consecuencia legal las armas, cartuchos o artefactos explosivos que puedan permanecer almacenados en sus domicilios, con la finalidad de retirarlos de manera definitiva de circulación y evitar que terminen empleados en hechos de violencia o en accidentes que pongan en riesgo la integridad de las familias quintanarroenses.

Durante esta primera fase, la campaña recorrió distintas localidades del municipio, entre ellas Javier Rojo Gómez, Calderitas y Nicolás Bravo, para finalmente concluir su recorrido en el parque Aarón Merino Fernández, en la capital del estado, punto en el que se registró una nutrida participación ciudadana que respaldó los objetivos del programa.

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De acuerdo con el calendario dado a conocer, el operativo continuará desplegándose por distintos puntos del territorio estatal en las próximas semanas. Del 10 al 13 de agosto hará presencia en Playa del Carmen; posteriormente, del 24 al 27 del mismo mes, se trasladará a Benito Juárez; ya en septiembre, del día 2 al 4, llegará a Felipe Carrillo Puerto, para cerrar su itinerario los días 8 y 9 de ese mes en el municipio de José María Morelos.

Como parte de las actividades complementarias a esta estrategia de seguridad, el secretario ejecutivo recordó que el próximo 16 de agosto se llevará a cabo en Chetumal la cuarta edición de la Rodada por la Prevención de la Paz, evento que busca convocar a cientos de participantes y que, además de promover la cultura de paz entre la población, contempla la recaudación de artículos que serán destinados en beneficio de los albergues estudiantiles del estado.