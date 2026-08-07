“Hasta ahora todo negativo": Sheinbaum descarta riesgo sanitario por ciclosporiasis en Quintana Roo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que hasta ahora todo ha sido negativo en cuanto al análisis de alimentos y agua por casos de ciclosporiasis, mientras que la Comisión Federal de Protección contra Riesgo Sanitario (Cofepris) confirmó que se inspeccionaron 16 hoteles de Quintana Roo tras detectar casos de infecciones entre turistas extranjeros.

Durante la conferencia matutina La Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, el titular de la Cofepris, Víctor Hugo Borja, informó que mantiene abiertas diversas investigaciones relacionadas con reportes internacionales sobre posibles brotes de ciclosporiasis y salmonelosis, asociados al consumo de alimentos de origen mexicano, aunque hasta el momento los análisis realizados no han detectado evidencia que confirme algún riesgo sanitario.

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Durante la presentación del informe, las autoridades detallaron que uno de los casos corresponde a una notificación emitida por el Reino Unido, donde se reportaron 48 personas que enfermaron tras viajar a distintos países, entre ellos México y Estados Unidos.

Como parte de las investigaciones, se identificó que varios de los afectados habían visitado hoteles en Quintana Roo y consumieron vegetales frescos durante su estancia.

En respuesta, personal de Cofepris realizó inspecciones en 16 hoteles en Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos e Isla Mujeres, donde tomó 32 muestras de alimentos y 11 muestras de agua, las cuales continúan en proceso de análisis en los laboratorios de la dependencia.

Precisó que desde 2020 ha recibido alrededor de 17 notificaciones internacionales por posibles brotes asociados a productos mexicanos, los cuales son atendidos en coordinación con la FDA y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). No obstante, enfatizó que hasta el momento todos los resultados obtenidos han sido negativos, por lo que no existe evidencia que confirme un riesgo sanitario relacionado con los casos investigados.

En México hay 33 casos de ciclosporiasis; Ssa descarta brote activo en el país.

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En México se tienen 33 casos de ciclosporiasis confirmados, la cual provoca "diarrea explosiva", hasta el 31 de julio, informó el secretario de Salud, David Kershenobich, quien afirmó que no se tiene un brote activo de esta enfermedad en el país.

El titular de Salud dijo que el parásito está presente en todo el mundo y se hace más evidente entre mayo y agosto anualmente en casi todos los países. Explicó que En el hemisferio norte se presenta en Norteamérica, Latinoamérica, Europa África y Asia.

"El mensaje es que seguiremos informando con transparencia, evidencia científica y trabajando para proteger la salud de todos los mexicanos. Queremos mandar un mensaje de tranquilidad que no tenemos un brote activo de ciclosporiasis en nuestro país", puntualizó.