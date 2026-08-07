Estados Unidos reconoce apoyo de Sheinbaum contra el narcotráfico, pero advierte que aumentará presión contra el CJNG

El Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció la colaboración del Gobierno de Claudia Sheinbaum en el combate al narcotráfico y en la captura de personas vinculadas con organizaciones criminales, aunque advirtió que todavía existen problemas pendientes y que Washington utilizará distintas herramientas para perseguir al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Michael Gonzales, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, señaló durante una conferencia virtual que existe disposición para mantener una coordinación estrecha con las autoridades mexicanas.

El funcionario destacó que Sheinbaum ha expresado públicamente su compromiso para enfrentar el tráfico de drogas y respaldar acciones contra integrantes de organizaciones criminales. Sin embargo, añadió que Estados Unidos considera necesario profundizar los esfuerzos bilaterales.

Estados Unidos reconoce acciones de Sheinbaum contra el narcotráfico

Gonzales sostuvo que Washington valora las detenciones y operaciones realizadas durante la administración de Claudia Sheinbaum, particularmente aquellas relacionadas con personas identificadas por Estados Unidos como integrantes de organizaciones narcoterroristas.

El reconocimiento ocurre en medio de una nueva ofensiva estadounidense contra el CJNG. Esta semana, Washington anunció recompensas que en conjunto superan los 100 millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena de distintos integrantes de alto nivel de esa organización.

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Entre los principales objetivos se encuentra Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”, por quien Estados Unidos elevó la recompensa hasta 25 millones de dólares.

Pese al reconocimiento a México, Gonzales señaló que todavía “hay problemas que siguen” y que ambas naciones deberán mantener la cooperación para avanzar en el desmantelamiento de estructuras criminales.

EU advierte que utilizará “todas las herramientas” contra el CJNG

El funcionario estadounidense afirmó que el Gobierno de Donald Trump continuará utilizando los instrumentos legales, diplomáticos, financieros y de seguridad disponibles para combatir al CJNG y a otras organizaciones que Washington ha clasificado como terroristas.

Gonzales evitó precisar qué nuevas acciones podría implementar Estados Unidos en caso de que los principales dirigentes del cártel continúen prófugos.

Aseguró que cualquier decisión dependerá de la información disponible, de la viabilidad de cada medida y de la coordinación con las autoridades mexicanas.

La declaración ocurre en un contexto de presión creciente por parte de la administración Trump, que ha endurecido su estrategia contra los grupos del narcotráfico que operan en México.

Estados Unidos revoca visas vinculadas con el CJNG

Además de las recompensas económicas, el Departamento de Estado informó que prohibió el ingreso a Estados Unidos de 65 familiares o personas asociadas con individuos vinculados al CJNG.

De ese grupo, 26 contaban con visas estadounidenses que ya fueron revocadas.

Michael Gonzales se negó a revelar la identidad de las personas sancionadas y tampoco confirmó si entre ellas se encuentran funcionarios mexicanos.

Estas restricciones forman parte de la estrategia de Washington para limitar la movilidad internacional, las redes financieras y los vínculos personales de integrantes de organizaciones criminales.

🇲🇽🇺🇸El Departamento de Estado de EU reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum en el combate al narcoterrorismo, pero señaló que "aún hay más por hacer".



Michael Gonzales, vicesecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de… pic.twitter.com/vfgH2IV6jB — Azucena Uresti (@azucenau) August 7, 2026

México y Estados Unidos mantendrán cooperación contra los cárteles

Las declaraciones de Gonzales reflejan la combinación de colaboración y presión que caracteriza actualmente la relación bilateral en materia de seguridad.

Estados Unidos reconoce los avances realizados bajo la administración de Sheinbaum, pero mantiene la exigencia de aumentar las acciones contra los principales dirigentes del CJNG y otras organizaciones.

Por ahora, el Departamento de Estado asegura que continuará trabajando con las autoridades mexicanas y que las siguientes medidas dependerán de la evolución de las investigaciones, las capturas y la información de inteligencia disponible.

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