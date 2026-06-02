Revelan supuesta infidelidad de Ela Vidal a Drake Bell, filtran las pruebas

En los últimos días, el cantante Drake Bell ha estado en el centro de la polémica por negarse a tomarse una foto con un fan en un supermercado. Sin embargo, ahora se ha revelado que el famoso estaría pasando por un problema familiar bastante complicado.

Se comenzó a especular que el cantante habría sido víctima de una infidelidad por parte de su pareja, Ela Vidal. Fue por medio de la revista TV Notas, donde se dio a conocer esta situación tan complicada, también se ha revelado que fue una persona cercana la que reveló dicha información.

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¿Drake Bell ha sufrido una infidelidad?

De acuerdo con la mencionada revista, una persona cercana a Drake Bell comentó que dicha situación le dejó una inestabilidad emocional, pues el cantante estaba muy emocionado por formar una familia, ya que su novia se encuentra embarazada.

“Sí, Ela está embarazada. Él se puso feliz, tenía muchos planes de formar una familia de nueva cuenta. Lamentablemente, hace unos días, Drake le cachó mensajes de amor con el empresario Aitor Garcia, dueño de One Life y mánager de Aleks Syntek. Así se enteró de que ella le había sido infiel"

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Por ese motivo, el cantante tuvo una crisis emocional y una depresión, aunque fue la propia Ela Vidal, quien ha negado los señalamientos en su contra, según lo mencionado por el medio.

"Drake no sabe qué hacer, no le gustaría verse involucrado en más escándalos, pero le carcome la duda sobre el bebé. Tendría que esperar a que nazca para que le sea practicada una prueba de ADN”

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