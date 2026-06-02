Kenia Os, Yuridia, Natalia Jiménez y Grupo Bryndis en la Feria del Carmen 2026: Así va la cartelera

La cantante Kenia Os se presentará el 31 de julio a las 9:00 pm en la Concha Acústica de Playa Norte, como el evento estelar de cierre de la Feria del Carmen 2026.

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Así lo confirmó el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, quien detalló los avances en la organización del evento y explicó que el acuerdo ya está completamente cerrado, tras resolverse los últimos pormenores logísticos relacionados con el escenario y las necesidades de producción de la artista. Asimismo, el edil adelantó que, aunque la presentación de la cantante marcará el concierto estelar de clausura, las festividades no concluirán formalmente el 31 de julio, sino que se extenderán hasta el dos o tres de agosto, garantizando una cartelera atractiva, un repertorio variado y una logística sólida para todos los asistentes.

El presidente municipal destacó que se aprovecharán al máximo los espacios de Playa Norte para promover el comercio, el turismo y el entretenimiento durante tres fines de semana.

Cartelera confirmada hasta el momento:

16 de julio – 9:00 pm → Natalia Jiménez

→ 19 de julio – 9:00 pm → Grupo Bryndis

→ 26 de julio – 9:00 pm → Yuridia

→ 31 de julio – 9:00 pm → Kenia Os (cierre)

Respecto a futuras adiciones, Gutiérrez Lazarus añadió que actualmente se encuentra gestionando opciones enfocadas en el público infantil y juvenil. Además, mencionó que el comité organizador mantiene negociaciones activas para sumar entre uno y tres artistas más a la programación de este año, lo cual dependerá de los recursos presupuestales disponibles de la comuna.

La participación de Kenia Os representa uno de los cierres más atractivos de las últimas ediciones de la feria, debido a su gran popularidad entre el público joven y su exitosa trayectoria.

Se espera que en los próximos días los artistas anuncien oficialmente sus presentaciones en Ciudad del Carmen a través de sus redes sociales.

La Feria del Carmen 2026 busca consolidarse como un evento familiar que combine tradición, entretenimiento de primer nivel y reactivación económica para el municipio.

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JGH