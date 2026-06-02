México a favor de extender el T-MEC por 16 años más; Ebrard envía carta a EU y Canadá

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, envió una carta a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá para fijar la posición de México rumbo a la primera revisión conjunta del T-MEC, programada para el 1 de julio de 2026.

En el documento, dirigido al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y al ministro canadiense Dominic LeBlanc, el Gobierno de México plantea que su posición es extender el tratado comercial por 16 años más y buscar acuerdos que beneficien a las tres naciones bajo principios de respeto mutuo y consenso.

¿Qué plantea México sobre el futuro del T-MEC?

La Secretaría de Economía señaló que el T-MEC ha sido un instrumento clave para dar estabilidad económica, certeza jurídica y atraer inversión extranjera directa. Además, destacó que el acuerdo es un pilar de la integración económica de América del Norte.

De acuerdo con la carta, las consultas públicas realizadas en México entre septiembre y noviembre de 2025 reflejaron una percepción positiva sobre el tratado. En ese periodo también se llevaron a cabo foros sectoriales y estatales para recoger opiniones sobre la operación, cumplimiento y futuro del acuerdo.

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México pide eliminar aranceles y fortalecer cadenas regionales

El documento también recoge preocupaciones de los sectores consultados, quienes pidieron preservar el libre comercio y eliminar aranceles impuestos bajo la Sección 232, así como otras medidas no arancelarias.

México también planteó la importancia de reducir dependencias de Asia en sectores estratégicos y fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro regionales.

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Ebrard busca acuerdos con EU y Canadá

A casi seis años de la entrada en vigor del T-MEC, México reiteró su compromiso con la prosperidad compartida en América del Norte.

La carta advierte que el crecimiento económico de la región solo puede mantenerse si se ofrece certidumbre a los inversionistas. Por ello, el Gobierno mexicano busca que el tratado se mantenga vigente por 16 años más y que cualquier ajuste se construya mediante acuerdos trilaterales.

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