Falta de cultura vial afecta a personas con discapacidad en Escárcega: ¿Cuánto es la multa por incumplir?

Es necesario que los conductores de mototaxis, motocicletas y coches cuenten con cultura vial y responsabilidad para respetar los espacios destinados a personas con discapacidad, señaló el ciudadano Armando Chel Hernández.

En la cabecera municipal de Escárcega, es común observar que las rampas y cajones exclusivos ubicados en el mercado público “José del Carmen González Salazar” y en estacionamientos de tiendas departamentales se encuentran obstruidos, principalmente por automóviles, mototaxis y motocicletas.

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“Muchos conductores no tienen sensibilidad ni empatía; ellos pueden caminar, pero una persona en silla de ruedas requiere de toda la ayuda posible”, destacó.

Chel Hernández criticó que al estar bloqueados los accesos, las personas con sillas de ruedas, muletas o andaderas se ven obligadas a pedir ayuda o incluso a regresar a sus casas sin poder comprar.

Pidió a las autoridades correspondientes recorrer el centro, verificar la problemática y aplicar las sanciones necesarias para liberar los espacios.

Multas de hasta 4,525 pesos por ocupar espacios exclusivos en Escárcega

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito vigente en Escárcega, estacionarse en rampas o cajones exclusivos para personas con discapacidad es una infracción grave, con multas de hasta 4,525 pesos y el retiro del vehículo con grúa, cuyos costos corren por cuenta del infractor.