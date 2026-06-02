Morena esperará pruebas contra funcionarios de Sinaloa acusados en Nueva York, afirma Ariadna Montiel

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que su partido no evade las acusaciones realizadas por la Fiscalía de Nueva York contra 10 servidores y exservidores públicos de Sinaloa, aunque señaló que esperarán la presentación de pruebas para definir el futuro político de los involucrados dentro del movimiento.

La dirigente morenista sostuvo que el caso debe atenderse con respeto a la ley y al Estado de derecho. En ese sentido, reconoció la decisión de Rubén Rocha de separarse del cargo de gobernador de Sinaloa mientras avanza el proceso.

Morena esperará pruebas en caso Sinaloa

Ariadna Montiel señaló que, ante las acusaciones provenientes de Estados Unidos, Morena mantendrá una postura institucional y evitará adelantar decisiones sin conocer los elementos formales de la investigación.

La presidenta del partido aseguró que el tema no ha sido ignorado por la dirigencia y que cualquier resolución interna dependerá del desarrollo de las indagatorias y de las pruebas que se presenten.

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Defiende permanencia de Enrique Inzunza en el Senado

Montiel también se refirió al senador Enrique Inzunza Cázarez, quien ha sido señalado en el contexto de las investigaciones.

La dirigente defendió que se mantenga en su cargo y conserve el fuero, aunque reconoció como correcto que haya solicitado licencia temporal para no participar en la discusión de iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum durante el periodo extraordinario.

También consideró adecuado que Inzunza no participe en temas internos relacionados con la validación de candidaturas mientras existan señalamientos en su contra.

🚨 #Política | La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, señaló que Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y Juan de Dios Mendívil permanecerán como militantes del partido mientras no se presenten pruebas formales.

Indicó que la postura del partido es “esperar a que se presenten las… pic.twitter.com/6K1GKuFj2C — Luis David García (@ldgarcia_mkt) June 2, 2026

Morena pide que señalados atiendan citatorios

La líder morenista afirmó que, si la Fiscalía emite nuevos citatorios para profundizar las investigaciones, el senador deberá presentarse ante las autoridades correspondientes.

En contraste, criticó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, al señalar que no se ha separado del cargo ni ha atendido citatorios. Con ello, Montiel buscó contrastar la postura de Morena frente a casos judiciales que involucran a figuras políticas de otros partidos.

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