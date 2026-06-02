Por abuso policial y arresto ilegal, alcalde de Dzitbalché podría comparecer ante el Congreso

La negativa del Ayuntamiento de Dzitbalché para aceptar una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Codhecam, por violaciones graves a las garantías individuales de un ciudadano derivará en la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, e incluso en la comparecencia del alcalde Luis Antonio Chan Puc ante el Congreso del Estado. La recomendación documenta retención ilegal, lesiones, tratos indignos, privación de alimentos y bebidas, así como la imposición de un arresto inconstitucional por parte de elementos de la Policía Municipal y del Juez Cívico.

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La presidenta del organismo, Ligia Nicthe Ha Rodríguez Mejía, explicó que se acreditó con pruebas documentales y videográficas que la persona detenida fue puesta a disposición del Juez Cívico, quien le impuso una sanción administrativa de 46 horas de arresto, excediendo el límite constitucional de 36 horas. Además, se comprobó que el ciudadano fue golpeado bajo custodia de las autoridades municipales y se le restringió el acceso a alimentos y bebidas, lo que constituyó tratos indignos.

Aunque la recomendación fue notificada formalmente, el Ayuntamiento dejó transcurrir los plazos legales sin emitir una respuesta sobre su aceptación o rechazo. Incluso después de un recordatorio enviado por la Comisión, el Gobierno Municipal mantuvo silencio. Ante ello, la parte quejosa solicitó impugnar la falta de respuesta ante la CNDH y la posibilidad de pedir la comparecencia del alcalde ante el Poder Legislativo.

Rodríguez Mejía recordó que la Constitución obliga a las autoridades que decidan no aceptar una recomendación a expresar públicamente las razones fundadas y motivadas de su decisión, requisito que tampoco ha sido cumplido por la Comuna de Dzitbalché. Es el único caso de no aceptación documentado por la Codhecam, que mantiene un índice de cumplimiento de sus recomendaciones de prácticamente el 100 por ciento.

Asimismo, la Comisión emitió una recomendación contra la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, SPSC, la cual ya fue aceptada y se encuentra en proceso de cumplimiento. El caso ocurrió en Ciudad del Carmen, donde policías acudieron a atender un reporte de alteración del orden público.

Tras analizar videos y demás evidencias, la Codhecam concluyó que los agentes hicieron uso indebido de un arma de fuego al disparar contra un ciudadano cuando este ya no representaba un riesgo inminente. El proyectil atravesó ambas piernas de la víctima, ocasionándole lesiones que dejaron secuelas. La recomendación contempla medidas de reparación integral, incluyendo atención médica y rehabilitación, además del seguimiento de la carpeta de investigación correspondiente.

La tercera recomendación fue dirigida a la Fiscalía General del Estado, Fgecam, por deficiencias en la actuación de médicos legistas encargados de valorar a una persona detenida. La investigación reveló que el certificado médico de ingreso señalaba que el detenido no presentaba lesiones. No obstante, al ingresar al penal se detectó que tenía un hombro dislocado, lesión que incluso requirió atención hospitalaria.

La Codhecam determinó que, aunque las lesiones no fueron atribuidas a los policías, pues existían evidencias de que el detenido había sido golpeado previamente por ciudadanos que realizaron la detención, los médicos incumplieron con su obligación de realizar una valoración adecuada tanto al ingreso como a la salida de la persona privada de la libertad. Por ello, la recomendación establece la necesidad de iniciar procedimientos administrativos y garantizar medidas que eviten la repetición de este tipo de omisiones.

La Fiscalía ya aceptó la recomendación y comenzó a presentar pruebas de cumplimiento. De acuerdo con la Codhecam, las tres resoluciones buscan garantizar verdad, justicia, rehabilitación y reparación integral para las víctimas, además de fortalecer los mecanismos institucionales para prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos en Campeche.

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JGH