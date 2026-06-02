Shakira y Gerard Piqué "vuelven" a seguirse en redes; ¿se reconciliaron?

Los nombres de Shakira y Gerard Piqué se han vuelto tendencia en diversas plataformas. y es que, el revuelo comenzó cuando cientos de usuarios y cuentas de fanáticos viralizaron capturas de pantalla que demuestran que ambas celebridades se siguen mutuamente en Instagram.

La noticia de que ambas figuras se han vuelto a seguir en redes ha desatado una ola inmediata de especulaciones sobre una posible tregua o reconciliación tras su tormentoso quiebre en 2022. Los seguidores de la colombiana notaron este nuevo movimiento; sin embargo, también informaron la verdad detrás de esto.

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¿Cuál es la verdad detrás del “nuevo” seguimiento de Shakira y Piqué?

A pesar del impacto inicial de la noticia, los seguidores más meticulosos de la expareja aclararon rápidamente la situación: Shakira y Piqué nunca se dejaron de seguir en Instagram. Aunque el algoritmo de la plataforma o la falta de revisión exhaustiva por parte del público general hicieron parecer esto como un movimiento reciente.

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La realidad es que ambos mantuvieron el vínculo digital de manera ininterrumpida durante los últimos cuatro años, principalmente por respeto y practicidad en la crianza compartida de sus hijos, Milan y Sasha. El verdadero detonante de la conversación no fue el seguimiento, sino un sorpresivo movimiento en sus publicaciones.

Fotos de Shakira y Piqué han vuelto a ser visibles

Los internautas detectaron que varias fotografías de su etapa como pareja, que permanecían ocultas o archivadas, volvieron a estar visibles en sus respectivos perfiles. Este sutil ajuste en sus muros digitales alimentó las teorías de que la tensión mediática ha quedado completamente en el pasado.

Fuentes cercanas al entorno de las celebridades descartan por completo un reencuentro amoroso. Gerard Piqué mantiene su vida estable junto a Clara Chía y sus proyectos en la Kings League, mientras que Shakira sigue enfocada en sus proyectos musicales y personales desde Miami.

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