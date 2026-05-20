Gerard Piqué y Clara Chía aparecen en redes sociales en medio del éxito de Shakira con 'Dai Dai'

Desde hace mucho, la relación de Gerard Piqué y su pareja, Clara Chía, ha estado en el ojo del huracán, pues la forma en que comenzó su historia no fue la mejor. Sin embargo, hace poco se dio a conocer que se encuentran en Venecia, Italia.

A través del medio People, el español se mostró disfrutando de unos días de descanso junto a su compañera de vida, Clara Chía. Ambos se tomaron fotografías mientras daban un paseo en bote por el Gran Canal de Venecia.

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Gerard Piqué y Clara Chía tienen una polémica historia

Recordemos que este romance comenzó en 2021 en el bar ‘La traviesa’, donde ella trabajaba. Fue a finales de ese mismo año cuando comenzaron a salir, lo peculiar de esta situación es que Piqué seguía siendo la pareja de la cantante Shakira, con quien tiene dos hijos.

Fue el 4 de junio del 2022, cuando la cantante y el ex futbolista dieron a conocer que se separarían, después de 12 años juntos. Cabe mencionar que cuando comenzó toda esta polémica, no se había mencionado que era por una infidelidad.

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La pareja se hace presente en el mejor momento de Shakira

Todo parece indicar que la controversia entre ellos seguirá, pues ahora que Shakira se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su carrera con ‘Dai Dai’, el cual será el tema para la Copa Mundial de Fútbol de 2026, por lo que la colombiana es tendencia a nivel mundial.

A este éxito contundente, se le suma que su ex pareja y el padre de sus hijos se encuentran disfrutando de un viaje junto a su nueva pareja Clara Chía.

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