Shakira estrena “Dai Dai”, la canción del Mundial 2026 junto a Messi y Santi Giménez

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 ya comenzó y Shakira volvió a encender la pasión futbolera con el estreno de “Dai Dai”, el tema oficial del torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. La cantante colombiana presentó el videoclip acompañado de varias estrellas internacionales del futbol y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

El video abre con la aparición de Kylian Mbappé, quien lanza el mensaje “Shakira, we are ready”, seguido por figuras como Lionel Messi, Harry Kane, Vinícius Jr., Erling Haaland, Rodri, Christian Pulisic, Jamal Musiala y el mexicano Santiago Gimenez, quienes también participan en distintas escenas del clip mundialista.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Shakira aparece interpretando la canción sobre una estructura inspirada en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México. Además, el cantante nigeriano Burna Boy se suma al videoclip con fragmentos musicales que complementan la producción.

A lo largo de “Dai Dai”, también se muestran imágenes de algunos de los momentos más históricos de las Copas del Mundo, mientras la artista menciona nombres legendarios como Pelé, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Romario, Andrés Iniesta, Carlos Valderrama y David Beckham.

El concepto del videoclip busca representar al Mundial como una celebración global del deporte. En varias escenas, la colombiana aparece bailando sobre el planeta, el cual después se transforma en el Trionda, balón oficial de la justa mundialista de 2026.

La relación entre Shakira y la FIFA no es nueva. La cantante participó en la clausura del Mundial de Alemania 2006 con “Hips Don’t Lie”, más tarde lanzó el exitoso “Waka Waka” para Sudáfrica 2010 y posteriormente presentó “La La La” durante Brasil 2014, canciones que quedaron marcadas en la historia del futbol.

Ahora, con “Dai Dai”, Shakira vuelve a colocarse como una de las voces más representativas de los torneos mundialistas. El videoclip acumula millones de reproducciones en pocas horas y apunta a convertirse en uno de los himnos más populares rumbo al Mundial 2026.