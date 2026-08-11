José “N” bajo prisión preventiva tras accidente en zona costera

Luego de permanecer hospitalizado a consecuencia del accidente ocurrido en la zona costera, José “N” fue dado de alta y quedó a disposición de la autoridad judicial para continuar con el proceso relacionado con la muerte de tres integrantes de una familia.

Luego de ser dado de alta del hospital por fracturas en ambas piernas, se llevó a cabo la audiencia inicial contra José “N”, quien fuera señalado como el conductor de la camioneta, pero durante su proceso el imputado solicitó la ampliación del término constitucional para definir su situación jurídica.

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El juez de Control concedió el plazo y estableció que el proceso continuará el próximo domingo 16 de agosto, pero mientras llega la fecha para reanudar la audiencia, José “N” permanecerá bajo prisión preventiva anticipada en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, medida cautelar solicitada por el Ministerio Público.

Será el domingo cuando el juez determine su situación jurídica y resuelva lo correspondiente dentro del proceso.