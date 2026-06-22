Karely Ruiz anuncia nueva cirugía de pecho y da la bienvenida a nueva etapa

La influencer regiomontana Karely Ruiz ha vuelto a encender las tendencias digitales en este mes de junio tras confirmar que se sometió con éxito a un procedimiento relacionado con su pecho. Este cambio ha marcado el inicio de una transformación tanto física como personal que ha compartido en redes sociales.

Fue la influencer quién usando sus redes sociales compartió un mensaje sobre este nuevo cambio físico que ha generado sorpresa entre sus fanáticos y seguidores. Fiel a su estilo directo y con un toque de humor, la creadora de contenido bromeó con sus millones de seguidores sobre su ingreso al quirófano.

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¿Qué nueva cirugía se realizó Karely Ruiz?

La influencer confirmó que se sometió con éxito a un procedimiento de reducción y levantamiento de busto. Kale Ruiz bromeó en redes sociales despidiéndose del tamaño anterior de su escote, mencionando que ahora tendría unos "limoncitos" para poder realizar mejor sus actividades físicas y de entretenimiento.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram; Karely expresó su emoción comentando: “Ustedes saben cuánto quería este cambio”. Aunque advirtió a su comunidad que los resultados finales tardarán algunas semanas en apreciarse debido a la inflamación normal del postoperatorio.

Durante este lunes 22 de junio, la influencer confirmó que la intervención ya se había llevado a cabo y que se encuentra en un periodo de recuperación y reposo. La modelo de 25 años explicó que este cambio va más allá de lo estético; representa una intención de cerrar ciclos, redefinir su imagen pública y comenzar una etapa de mayor comodidad.

En sus últimas publicaciones, sus seguidores han dado muestras de apoyo y emitido mensajes de buenas vibras por parte de sus fans que no se hicieron esperar, posicionando rápidamente el nombre de la influencer entre los temas más sonados de la conversación del entretenimiento en México.

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