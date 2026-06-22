¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 23 de junio, horarios y dónde ver en vivo

Portugal buscará mantenerse entre los protagonistas cuando enfrente a Uzbekistán, mientras que Inglaterra tendrá una dura prueba ante Ghana. Más tarde, Panamá y Croacia se jugarán puntos importantes en la lucha por la clasificación, antes de que Colombia cierre la actividad frente a República Democrática del Congo.
¿Qué partidos del Mundial hay hoy 23 de junio?
Portugal vs Uzbekistán
- Horario: 11:00 horas
- Grupo K
- Transmisión: ViX Premium
Inglaterra vs Ghana
- Horario: 14:00 horas
- Grupo L
- Transmisión: ViX Premium
Panamá vs Croacia
- Horario: 17:00 horas
- Grupo L
- Transmisión: ViX Premium
Colombia vs RD Congo
- Horario: 20:00 horas
- Grupo K
- Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium
Horarios para Mérida, Campeche y Quintana Roo
Portugal vs Uzbekistán
- Mérida: 11:00 horas
- Campeche: 11:00 horas
- Quintana Roo: 12:00 horas
Inglaterra vs Ghana
- Mérida: 14:00 horas
- Campeche: 14:00 horas
- Quintana Roo: 15:00 horas
Panamá vs Croacia
- Mérida: 17:00 horas
- Campeche: 17:00 horas
- Quintana Roo: 18:00 horas
Colombia vs RD Congo
- Mérida: 20:00 horas
- Campeche: 20:00 horas
- Quintana Roo: 21:00 horas
¿Qué partido pasa por TV abierta?
El único encuentro que podrá verse gratis por televisión abierta este martes será:
Colombia vs RD Congo
- Canal 5
- Azteca 7
- TUDN
- ViX Premium
Los otros tres encuentros estarán disponibles exclusivamente a través de ViX Premium.
¿Dónde ver gratis los partidos del Mundial 2026?
Además de la transmisión por televisión y plataformas digitales, miles de aficionados podrán disfrutar de los encuentros en los distintos Fan Fest instalados en las ciudades sede del Mundial.
Ciudad de México
- Zócalo capitalino
- Fan Fest en diversas alcaldías
Guadalajara
- Plaza de la Liberación
- Plaza de Armas
- Plaza Fundadores
Monterrey
- Parque Fundidora
En estos espacios se proyectan los partidos en pantallas gigantes y se realizan actividades recreativas para los asistentes.
Jornada clave para la clasificación
Portugal e Inglaterra llegan con la misión de sumar tres puntos que los acerquen a la siguiente ronda. Sin embargo, tanto Uzbekistán como Ghana buscarán dar la sorpresa y mantener vivas sus aspiraciones.
Por su parte, Colombia intentará aprovechar el respaldo de su afición para cerrar la jornada con una victoria frente a RD Congo, mientras que Croacia y Panamá protagonizarán un duelo que podría ser determinante para el futuro del Grupo L.
Agenda completa del Mundial 2026 para hoy 23 de junio
- 11:00 horas | Portugal vs Uzbekistán
- 14:00 horas | Inglaterra vs Ghana
- 17:00 horas | Panamá vs Croacia
- 20:00 horas | Colombia vs RD Congo
Con varios equipos jugándose buena parte de sus aspiraciones mundialistas, la actividad de este martes promete emociones de principio a fin en la recta final de la fase de grupos.