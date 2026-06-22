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¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 23 de junio, horarios y dónde ver en vivo

Portugal, Inglaterra, Colombia y Croacia protagonizan la actividad de este martes 23 de junio en una jornada clave para los Grupos K y L del Mundial 2026.

Ana García

Por Ana García

22 de jun de 2026

1 min

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Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo / AP

Portugal buscará mantenerse entre los protagonistas cuando enfrente a Uzbekistán, mientras que Inglaterra tendrá una dura prueba ante Ghana. Más tarde, Panamá y Croacia se jugarán puntos importantes en la lucha por la clasificación, antes de que Colombia cierre la actividad frente a República Democrática del Congo.

¿Qué partidos del Mundial hay hoy 23 de junio?

Portugal vs Uzbekistán

  • Horario: 11:00 horas
  • Grupo K
  • Transmisión: ViX Premium

Inglaterra vs Ghana

  • Horario: 14:00 horas
  • Grupo L
  • Transmisión: ViX Premium

Panamá vs Croacia

  • Horario: 17:00 horas
  • Grupo L
  • Transmisión: ViX Premium

Colombia vs RD Congo

  • Horario: 20:00 horas
  • Grupo K
  • Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium

Horarios para Mérida, Campeche y Quintana Roo

Portugal vs Uzbekistán

  • Mérida: 11:00 horas
  • Campeche: 11:00 horas
  • Quintana Roo: 12:00 horas

Inglaterra vs Ghana

  • Mérida: 14:00 horas
  • Campeche: 14:00 horas
  • Quintana Roo: 15:00 horas

Panamá vs Croacia

  • Mérida: 17:00 horas
  • Campeche: 17:00 horas
  • Quintana Roo: 18:00 horas

Colombia vs RD Congo

  • Mérida: 20:00 horas
  • Campeche: 20:00 horas
  • Quintana Roo: 21:00 horas

¿Qué partido pasa por TV abierta?

El único encuentro que podrá verse gratis por televisión abierta este martes será:

Colombia vs RD Congo

  • Canal 5
  • Azteca 7
  • TUDN
  • ViX Premium

Los otros tres encuentros estarán disponibles exclusivamente a través de ViX Premium.

¿Dónde ver gratis los partidos del Mundial 2026?

Además de la transmisión por televisión y plataformas digitales, miles de aficionados podrán disfrutar de los encuentros en los distintos Fan Fest instalados en las ciudades sede del Mundial.

Ciudad de México

  • Zócalo capitalino
  • Fan Fest en diversas alcaldías

Guadalajara

  • Plaza de la Liberación
  • Plaza de Armas
  • Plaza Fundadores

Monterrey

  • Parque Fundidora

En estos espacios se proyectan los partidos en pantallas gigantes y se realizan actividades recreativas para los asistentes.

Jornada clave para la clasificación

Portugal e Inglaterra llegan con la misión de sumar tres puntos que los acerquen a la siguiente ronda. Sin embargo, tanto Uzbekistán como Ghana buscarán dar la sorpresa y mantener vivas sus aspiraciones.

Por su parte, Colombia intentará aprovechar el respaldo de su afición para cerrar la jornada con una victoria frente a RD Congo, mientras que Croacia y Panamá protagonizarán un duelo que podría ser determinante para el futuro del Grupo L.

Agenda completa del Mundial 2026 para hoy 23 de junio

  • 11:00 horas | Portugal vs Uzbekistán
  • 14:00 horas | Inglaterra vs Ghana
  • 17:00 horas | Panamá vs Croacia
  • 20:00 horas | Colombia vs RD Congo

Con varios equipos jugándose buena parte de sus aspiraciones mundialistas, la actividad de este martes promete emociones de principio a fin en la recta final de la fase de grupos.

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