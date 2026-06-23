Tania Rincón defiende a Mauricio Ymay tras arremeter contra las Madres Buscadoras y la CNTE

La conductora y presentadora deportiva Tania Rincón ha salido públicamente en defensa de su compañero Mauricio Ymay, luego de la intensa polémica generada por los comentarios de este sobre el uso de la fuerza y la dispersión de manifestaciones durante el arranque de la Copa del Mundo 2026.

Los comentarios de Ymay fueron duramente criticados en redes sociales, pues muchos internautas los interpretaron como un ataque directo a movimientos legítimos como el de las Madres Buscadoras y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

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Así defendió Tania Rincón a Mauricio Ymay tras sus polémicos comentarios

En un encuentro con los medios de comunicación, Tania Rincón ofreció una postura conciliadora e invitó a la opinión pública a analizar el contexto general de las declaraciones de su compañero. La conductora argumentó que cualquier persona frente a un micrófono está expuesta a cometer un error de comunicación.

Tania aseguró que los comentarios hechos por Mauricio Ymay fueron malinterpretados por la audiencia, ya que su intención real no era descalificar causas justas. La presentadora comentó que Mauricio se refería a los grupos de choque que suelen ocasionar disturbios en la ciudad.

"Creo que Mauricio Ymay no se refería a esas protestas justas como las Madres Buscadoras o los maestros de la CNTE, que tienen objetivos muy claros. Estoy casi segura de que se refería a los grupos de choque que salen a ocasionar disturbios y desvían la atención", explicó Rincón ante la prensa.

Para respaldar la integridad del analista deportivo, Rincón enfatizó sus cualidades personales describiéndolo como un "hombre de valores, padre de familia y siempre respetuoso" que no buscaba incitar a la violencia ni minimizar las movilizaciones sociales en el país.

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