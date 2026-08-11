Despiden al pescador de Buctzotz fallecido tras caer de una embarcación en Dzilam de Bravo

Familiares y amigos le dieron el último adiós a Demetrio Chan May, el pescador que falleció en altamar después de caerse de la embarcación en la que trabajaba durante la temporada de captura del pulpo. El cuerpo del ribereño fue despedido en la capilla de Nuestra Señora de la Candelaria, en la comisaría de X-Bec, de donde era originario, y trasladado hasta el cementerio municipal de la cabecera, donde lo sepultaron.

El pescador, también conocido como Osito, tenía 51 años y era ampliamente querido y respetado en su comunidad. Su trágico deceso ocurrió después de caerse al mar mientras el barco Nereo 21, embarcación donde trabajaba, se encontraba en movimiento.

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Después de ser reportado como desaparecido, las autoridades implementaron un operativo que concluyó de manera trágica cuando una embarcación de la Secretaría de Marina visualizó el cuerpo del ribereño flotando en altamar cerca de Dzilam de Bravo.

Tras completar los trámites correspondientes, familiares de Demetrio llevaron su cuerpo hasta su casa, ubicada en esta comisaría, donde lo velaron durante horas.

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Posteriormente, fue llevado en un cortejo fúnebre hasta la capilla de Nuestra Señora de la Candelaria, donde la comunidad lo despidió por última vez antes de que su cadáver fuera trasladado hasta el cementerio municipal de Buctzotz, donde sus familiares y amigos lo enterraron entre lágrimas y llanto.