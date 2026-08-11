Pescadores denuncian desvío de combustible del PACMA en Campeche

Pescadores de diversas comunidades de Campeche denunciaron el presunto desvío de millones de litros de combustible correspondientes al Programa de Apoyo a la Comunidad y al Medio Ambiente (PACMA), que Petróleos Mexicanos (Pemex) entrega al Estado, al asegurar que desde 2021 la gasolina destinada al sector pesquero no ha llegado a sus manos, pese a la existencia de registros y bitácoras que acreditarían la recepción de alrededor de 33 millones de litros de gasolina y seis millones 20 mil litros de diésel.

Los hombres de mar exigieron al Gobierno del Estado y al Congreso local esclarecer cuánto combustible recibió la entidad, cómo fue distribuido y, particularmente, dónde terminó el destinado a las comunidades pesqueras, así como determinar quiénes se beneficiaron con un recurso que, aseguran, corresponde legalmente al sector.

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La comitiva que representó a por lo menos cuatro agrupaciones de ribereños acudió al Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI para solicitar la intervención de los diputados locales y exigir explicaciones a los secretarios de Gobierno (Segob) y de Finanzas (Safin).

Los pescadores explicaron que el PACMA contempla para Campeche alrededor de 33 millones de litros de gasolina y seis millones 20 mil litros de diésel destinados a los municipios costeros y sectores productivos. Sin embargo, denunciaron que la parte correspondiente a los pescadores ribereños no les ha sido entregada desde 2021.

Ante esta situación, demandaron conocer con precisión cuánto combustible ingresó al Estado, bajo qué mecanismos fue distribuido y quiénes fueron los beneficiarios durante los ejercicios de los últimos años. Subrayaron que no están solicitando recursos extraordinarios, sino que se cumpla con la entrega de los apoyos que les corresponden.

Incluso, afirmaron que ya han presentado ante las autoridades documentación, registros y bitácoras que permitirían comprobar los volúmenes de combustible recibidos por el Gobierno estatal y contrastarlos con las cantidades que finalmente llegaron a los hombres de mar.

Los representantes del sector también acusaron al Instituto de Pesca y Acuacultura (Inpesca) de mantener registros de pescadores presuntamente inflados, situación que podría facilitar que recursos destinados a los verdaderos hombres de mar terminen en manos de personas ajenas a la actividad.

Los integrantes del Frente Único de Pescadores trabajan en la elaboración de sus propios padrones, sustentados en matrículas de embarcaciones, permisos vigentes y número de pescadores por lancha, con el propósito de identificar plenamente a quienes realmente se dedican a la actividad y deben recibir los apoyos.

Los inconformes exigieron que la distribución del PACMA sea transparente y que los recursos lleguen exclusivamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos. Advirtieron que existen comunidades pesqueras donde las embarcaciones permanecen inactivas debido a la falta de recursos, mientras millones de litros de combustible destinados al sector continúan sin explicación clara sobre su destino.

Solicitaron a los diputados locales investigar la aplicación de los apoyos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2021 a 2026, así como determinar si existieron irregularidades, omisiones o desvíos en el manejo de los recursos y combustibles entregados por Pemex para beneficio de las comunidades pesqueras de Campeche.