Terremoto de Colombia fue el décimo sismo de magnitud 7 o mayor en el mundo durante 2026

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto de 2026 se convirtió en uno de los movimientos telúricos más fuertes registrados a nivel mundial en lo que va del año.

De acuerdo con información difundida por AccuWeather, empresa especializada en servicios de pronóstico meteorológico, el movimiento ocurrido en territorio colombiano fue el décimo terremoto registrado durante 2026 con una magnitud de al menos 7.0.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el sismo ocurrió a las 07:34 horas, tiempo local, y tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El organismo reportó una magnitud de 7.4 y una profundidad calculada en 96 kilómetros en su ficha del evento.

La intensidad del terremoto permitió que fuera percibido en una amplia zona del país y provocó daños importantes en diferentes ciudades, mientras las autoridades mantienen las labores de búsqueda, rescate y evaluación de infraestructura.

¿Qué lugar ocupa el terremoto de Colombia entre los sismos más fuertes de 2026?

AccuWeather señala que el terremoto colombiano representa el décimo evento sísmico de magnitud 7.0 o superior registrado alrededor del planeta durante 2026.

La clasificación permite dimensionar la energía liberada por el movimiento, aunque la magnitud por sí misma no determina la cantidad de daños. Factores como la profundidad, la ubicación del epicentro, las características del suelo y la resistencia de las construcciones influyen en sus consecuencias.

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El SGC calificó además al evento como el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante el siglo XXI y explicó que la región del Pacífico colombiano presenta una intensa actividad tectónica por la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana.

¿Fue el terremoto más fuerte registrado en Colombia en décadas?

AccuWeather indicó que el movimiento del 10 de agosto fue el más fuerte asociado con Colombia desde un terremoto de magnitud 8.0 registrado el 31 de julio de 1970.

Sin embargo, existe una precisión importante sobre ese antecedente histórico. El catálogo del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubica el terremoto de 1970, de magnitud 8.0, a unos 95 kilómetros al norte de San Antonio del Estrecho, en Perú, cerca de la región fronteriza con Colombia. El evento tuvo una profundidad de aproximadamente 645 kilómetros.

Por ello, aunque AccuWeather lo utiliza como referencia para comparar la actividad sísmica que afectó a Colombia, no debe confundirse con un epicentro situado dentro del territorio colombiano.

¿Por qué ocurrió el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano explicó que en la región del Pacífico se desarrolla un proceso de subducción, en el que la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Sudamericana. Esta interacción acumula y libera energía que puede generar movimientos sísmicos de gran magnitud.

Tras el evento principal también comenzaron a presentarse réplicas. El SGC confirmó al menos 18 durante las primeras horas y advirtió que podrían continuar registrándose.

El terremoto del 10 de agosto se suma así a los grandes sismos registrados alrededor del planeta durante 2026 y, por su magnitud, se coloca como un evento excepcional dentro de la historia sísmica reciente de Colombia.

El mapa compartido por AccuWeather muestra que los grandes sismos de 2026 se han distribuido en distintas regiones del planeta, desde Asia y Oceanía hasta América Latina. Entre ellos aparecen eventos en Malasia, Indonesia, Japón, Tonga, Vanuatu, Filipinas, México y Venezuela, además del más reciente en Colombia.

¿Cuántos terremotos de magnitud 7 o mayor se han registrado en 2026?

De acuerdo con AccuWeather, 10 terremotos han alcanzado o superado la magnitud 7.0 durante 2026 hasta el 10 de agosto.

La gráfica difundida por el sitio coloca al terremoto colombiano como el evento más reciente dentro de ese grupo. También aparecen un sismo de magnitud 7.1 en Malasia el 22 de febrero; uno de 7.3 en Vanuatu el 30 de marzo; otro de 7.4 en Indonesia el 1 de abril, y un movimiento de 7.4 en Japón el 20 de abril.

En junio se registraron algunos de los eventos más intensos. La imagen muestra un terremoto de magnitud 7.8 en Filipinas el 7 de junio y dos movimientos en Venezuela, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurridos el 24 de junio.

México también aparece en el registro con un sismo de magnitud 7.3 ocurrido el 17 de julio.

¿Cuál ha sido el terremoto más fuerte de 2026?

Tomando como referencia los 10 movimientos mostrados por AccuWeather, el de mayor magnitud fue el registrado en Filipinas el 7 de junio, con 7.8.

Le siguen los terremotos de magnitud 7.5 registrados en Tonga el 24 de marzo y Venezuela el 24 de junio.

El movimiento colombiano, con una magnitud de 7.4, se encuentra entre los de mayor intensidad reportados durante el año y comparte esa magnitud con los eventos registrados en Indonesia y Japón.

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