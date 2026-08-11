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Quintana Roo / Riviera Maya

COFEPRIS descarta Cyclospora en 16 hoteles de la Riviera Maya

COFEPRIS analizó 32 muestras de frutas y verduras y 11 de agua de uso humano tras un aviso de viaje emitido por Reino Unido; todas resultaron negativas al parásito.

Por Redacción Por Esto!

11 de ago de 2026

2 min

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Las autoridades analizaron frutas y verduras de barras de alimentos para detectar el parásito
Las autoridades analizaron frutas y verduras de barras de alimentos para detectar el parásito / Especial

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) descartó la presencia del parásito Cyclospora cayetanensis en las muestras sanitarias realizadas en 16 hoteles de la Riviera Maya, luego del aviso de viaje emitido por Reino Unido ante un incremento de casos entre viajeros con antecedentes de estancia en estos establecimientos

La Secretaría de Salud, informó que, en coordinación con la Dirección General de Epidemiología, se implementaron acciones de vigilancia sanitaria para determinar si existía presencia del parásito en alimentos y agua utilizados en los hoteles señalados.

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Como parte de las inspecciones fueron recolectados 32 muestras de verduras y frutas provenientes de barras de alimentos, las cuales fueron analizadas para detectar Cyclospora cayetanensis.

También se obtuvieron 11 muestras de agua de uso humano, que fueron sometidas a análisis microbiológicos y fisicoquímicos básicos con el objetivo de identificar posibles indicadores de contaminación

Las muestras fueron procesadas mediante métodos moleculares estándar de PCR en tiempo real, con base en el procedimiento establecido en el Bacteriological Analytical Manual (BAM). Los análisis se realizaron en el laboratorio nacional de referencia de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) de COFEPRIS.

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De acuerdo con los resultados, la totalidad de las muestras analizadas resultó negativa a Cyclospora cayetanensis.

En el comunicado se indicó que "La Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS y de la Dirección General de Epidemiología, mantiene vigilancia permanente, pues la trazabilidad y el seguimiento son fundamentales para blindar la cadena alimentaria y prevenir riesgos futuros".

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