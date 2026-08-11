COFEPRIS descarta Cyclospora en 16 hoteles de la Riviera Maya

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) descartó la presencia del parásito Cyclospora cayetanensis en las muestras sanitarias realizadas en 16 hoteles de la Riviera Maya, luego del aviso de viaje emitido por Reino Unido ante un incremento de casos entre viajeros con antecedentes de estancia en estos establecimientos

La Secretaría de Salud, informó que, en coordinación con la Dirección General de Epidemiología, se implementaron acciones de vigilancia sanitaria para determinar si existía presencia del parásito en alimentos y agua utilizados en los hoteles señalados.

Noticia Destacada ¿Qué es la ciclosporiasis? Síntomas y medidas para prevenir la diarrea explosiva en Yucatán

Como parte de las inspecciones fueron recolectados 32 muestras de verduras y frutas provenientes de barras de alimentos, las cuales fueron analizadas para detectar Cyclospora cayetanensis.

También se obtuvieron 11 muestras de agua de uso humano, que fueron sometidas a análisis microbiológicos y fisicoquímicos básicos con el objetivo de identificar posibles indicadores de contaminación

Las muestras fueron procesadas mediante métodos moleculares estándar de PCR en tiempo real, con base en el procedimiento establecido en el Bacteriological Analytical Manual (BAM). Los análisis se realizaron en el laboratorio nacional de referencia de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) de COFEPRIS.

Noticia Destacada México descarta por ahora que lechuga de Guanajuato sea origen de brote de ciclosporiasis en EU

De acuerdo con los resultados, la totalidad de las muestras analizadas resultó negativa a Cyclospora cayetanensis.

En el comunicado se indicó que "La Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS y de la Dirección General de Epidemiología, mantiene vigilancia permanente, pues la trazabilidad y el seguimiento son fundamentales para blindar la cadena alimentaria y prevenir riesgos futuros".