Revelan el estado de salud de Laura Flores, tras ser operada de emergencia

Durante el fin de semana, la actriz Laura Flores apareció en diferentes publicaciones de los medios de comunicación, después de revelar que tenía algunos problemas de salud que la llevaron al quirófano de emergencia.

De acuerdo con lo que se sabe, fue el pasado miércoles 17 de junio, cuando Laura Flores tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia. Por ese motivo, la actriz subió un video en donde revela los detalles de su condición.

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¿Cuál es el estado de salud de Laura Flores?

Por medio de una entrevista que concedió al programa de espectáculos "De Primera Mano", Laura Flores compartió que le tuvieron que retirar los implantes mamarios, porque su cuerpo los rechazó, aunque su salud se encuentra bien, sí presentó algunas molestias.

"Estoy muy bien, estoy adolorida, molesta; fue un procedimiento quirúrgico, pero me siento muy bien"

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Aseguró que estos implantes se lo pusieron hace mucho tiempo, pero ya se los tenía que renovar. Tras esta cirugía se percató que se estaba formando un líquido, signo de que su cuerpo no los estaba aceptando.

"Los implantes me los pusieron hace muchos años; en 2021 me los puse nuevos y todo perfecto, pero hace unos meses empecé a formar líquido, que significa que tu cuerpo lo está rechazando. Tomamos la decisión de quitármelas"

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