“Ya me harté de tener miedo": Joven de Cancún denuncia hostigamientos tras acusar a sus vecinos de agresión

A más de cuatro meses de la presunta agresión que denunció haber sufrido dentro de su propia casa, el joven cancunense Óscar Herrera volvió a pronunciarse públicamente sobre el caso, asegurando que continúa viviendo bajo temor por su seguridad y la de su familia.
Al mismo tiempo expuso una supuesta campaña de desprestigio en su contra a través de redes sociales y grupos vecinales.
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Fue por medio de videos de TikTok en el que el joven afirmó que actualmente cuenta con medidas de protección y que inclusive al momento de acudir a su vivienda, debe ser acompañado por una patrulla, debido a las amenazas que, afirma, ha recibido desde la agresión, ocurrida el pasado 19 de febrero.
"Ya me harté de tener miedo. Si mañana desaparezco, sepan quién fue", expresó Herrera en uno de sus videos más recientes, en donde responsabilizó públicamente a Armando "N" y María Guadalupe "N" de cualquier situación que pudiera afectar su integridad o la de sus familiares.
Expone hostigamiento
Sin embargo el conflicto también ha escalado entre los propios vecinos del fraccionamiento Bahía Dorada.
Óscar mostró una captura en donde expone uno de los mensajes anónimos, aparentemente por otros residentes del fraccionamiento, en donde se le cuestiona su versión de los hechos y se le señala como presunto responsable de la confrontación con sus vecinos aquel 19 de febrero.
"Me están mandando mensajes anónimos en todas mis publicaciones en donde estoy pidiendo que sepan quien es mi agresor", continuó explicando que la pareja señalada de haberlo agredido, habrían filtrado un video con los vecinos en donde solo se muestra como defiende a su madre, más no la grabación completa.
En un mensaje difundido por medio del grupo de vecinos, María Guadalupe "N" sostuvo que ella fue quien resultó agredida por el joven dentro de su domicilio y afirmó que el joven y sus familiares han realizado publicaciones que derivaron en actos de intimidación y comentarios de odio en su contra.
En dicho mensaje, la mujer aseguró que presentó una denuncia formal ante las autoridades y pidió a los residentes del fraccionamiento no realizar comentaros sin conocer todos los detalles del caso.
"Si debido a estas publicaciones que ha hecho el vecino Óscar "N", su mamá y su hermana en redes sociales, personas ajenas al fraccionamiento intentar entrar intimidando a los guardias para venir a agredirme a mi casa y causar disturbios, los únicos responsables, son ellos", escribió la mujer.
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Ante estas acusaciones, Herrera respondió que existen videos de vigilancia que, según afirma, mostrarían el contexto completo de los hechos y no solo fragmentos de los hechos, ya que en videos anteriores ha expuesto que los señalados únicamente han compartido a vecinos cuando el joven defendía a su madre (quien padece de cáncer)y no las grabaciones del ataque en su contra.
Igualmente ha señalado que pese a la denuncia que Armando "N" y María Guadalupe "N" realizaron por presunta agresión, nunca han proporcionado aquellas grabaciones de prueba, pese a contar igualmente con cámaras de vigilancia.
La situación ha generado división entre habitantes del fraccionamiento, donde algunos vecinos respaldan al denunciante y otros apoyan la versión de la mujer señalada.