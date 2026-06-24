“Ya me harté de tener miedo": Joven de Cancún denuncia hostigamientos tras acusar a sus vecinos de agresión

A más de cuatro meses de la presunta agresión que denunció haber sufrido dentro de su propia casa, el joven cancunense Óscar Herrera volvió a pronunciarse públicamente sobre el caso, asegurando que continúa viviendo bajo temor por su seguridad y la de su familia.

Al mismo tiempo expuso una supuesta campaña de desprestigio en su contra a través de redes sociales y grupos vecinales.

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Fue por medio de videos de TikTok en el que el joven afirmó que actualmente cuenta con medidas de protección y que inclusive al momento de acudir a su vivienda, debe ser acompañado por una patrulla, debido a las amenazas que, afirma, ha recibido desde la agresión, ocurrida el pasado 19 de febrero.

"Ya me harté de tener miedo. Si mañana desaparezco, sepan quién fue", expresó Herrera en uno de sus videos más recientes, en donde responsabilizó públicamente a Armando "N" y María Guadalupe "N" de cualquier situación que pudiera afectar su integridad o la de sus familiares.

#cancun #oscarherrera #quintanaroo #mundial ♬ sonido original - 2DePalo @2depalo Armando Manuel Ruiz Guerra y María Guadalupe Ávila Salazar tienen amenazados de muerte a la familia Lechuga en Cancún Quintana Roo. Armando Manuel Ruiz Guerra es un abogado mediador certificado por el tribunal superior de justicia de Quintana Roo que buscó la fiscalía de Quintana Roo en 2018. Intento quitarle la vida a Oscar Herrera y amenazó con quitarles la vida a su mamá, paciente oncológica, a su abuela de 89 años y a su hermana con su sobrino en brazos, Armando Manuel Ruiz Guerra presume de manejar la fiscalía de Quintana Roo y de tener protección por su familia en policía ministerial con placas SZ3117P y URN193N. Cualquier cosa que le pase a la familia Lechuga es responsabilidad de Armando Manuel Ruiz Guerra y de María Guadalupe Ávila Salazar. #justicia19fcancun

Expone hostigamiento

Sin embargo el conflicto también ha escalado entre los propios vecinos del fraccionamiento Bahía Dorada.

Óscar mostró una captura en donde expone uno de los mensajes anónimos, aparentemente por otros residentes del fraccionamiento, en donde se le cuestiona su versión de los hechos y se le señala como presunto responsable de la confrontación con sus vecinos aquel 19 de febrero.

"Me están mandando mensajes anónimos en todas mis publicaciones en donde estoy pidiendo que sepan quien es mi agresor", continuó explicando que la pareja señalada de haberlo agredido, habrían filtrado un video con los vecinos en donde solo se muestra como defiende a su madre, más no la grabación completa.

#cancun #quintanaroo #mexico #justicia ♬ sonido original - 2DePalo @2depalo Cada día es recibir ataques y difamación por parte de mis agresores y de sus cómplices. En todo momento han buscado perjudicarme y perjudicar a mi familia y desde el 19 de febrero no paran. Que todos estos testimonios dejen prueba del carácter de esta gente y que sirvan como ejemplo de que el mal no tiene remordimiento. #justicia19fcancun

En un mensaje difundido por medio del grupo de vecinos, María Guadalupe "N" sostuvo que ella fue quien resultó agredida por el joven dentro de su domicilio y afirmó que el joven y sus familiares han realizado publicaciones que derivaron en actos de intimidación y comentarios de odio en su contra.

En dicho mensaje, la mujer aseguró que presentó una denuncia formal ante las autoridades y pidió a los residentes del fraccionamiento no realizar comentaros sin conocer todos los detalles del caso.

"Si debido a estas publicaciones que ha hecho el vecino Óscar "N", su mamá y su hermana en redes sociales, personas ajenas al fraccionamiento intentar entrar intimidando a los guardias para venir a agredirme a mi casa y causar disturbios, los únicos responsables, son ellos", escribió la mujer.

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Ante estas acusaciones, Herrera respondió que existen videos de vigilancia que, según afirma, mostrarían el contexto completo de los hechos y no solo fragmentos de los hechos, ya que en videos anteriores ha expuesto que los señalados únicamente han compartido a vecinos cuando el joven defendía a su madre (quien padece de cáncer)y no las grabaciones del ataque en su contra.

Igualmente ha señalado que pese a la denuncia que Armando "N" y María Guadalupe "N" realizaron por presunta agresión, nunca han proporcionado aquellas grabaciones de prueba, pese a contar igualmente con cámaras de vigilancia.

La situación ha generado división entre habitantes del fraccionamiento, donde algunos vecinos respaldan al denunciante y otros apoyan la versión de la mujer señalada.