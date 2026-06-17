“Me atacaron por alimentar a animales de la calle”: Joven de Cancún denuncia a vecinos por presunta agresión y amenazas

Un joven de Cancún de nombre Óscar Herrera, quien denunció haber sido víctima de una presunta agresión dentro de su domicilio el pasado 19 de febrero, compartió nuevamente en la plataforma de TikTok las actualizaciones de su caso, en el que señala como presuntos responsables a una pareja y también vecinos, Armando Manuel "N" y María Guadalupe "N".

De acuerdo con su testimonio, los hechos habrían sucedido por un conflicto con una vecina, quien aparentemente se oponía a que alimentara animales en situación de calle y con quién, afirmó que mantenía problemas desde años atrás por presuntos hostigamientos por su orientación sexual.

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Óscar aseguró que el día de los hechos, el esposo de la mujer, presuntamente acudió a su domicilio acompañado de otras personas y lo atacó, causándole diversas fracturas en el rostro, entre ellas lesiones en la órbita ocular, el maxilar superior, la nariz y dientes. Esto debido a que María Guadalupe lo señaló por según haberla agredido.

Igualmente afirmó que tanto él como su familia interpusieron denuncias por las presuntas amenazas de muerte de Armando Manuel "N", quien se desempeña como abogado mediador certificado por el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo y que actualmente labora como abogado inmobiliario y se dedica a la mediación privada.

Explicó que, al acudir a la Fiscalía para denunciar los hechos, presuntamente fue amenazado de muerte por el hombre dentro de las instalaciones, junto con su familia.

“Yo llegué desangrándome, con la nariz rota y con el ojo casi cerrado. Él nos amenazó de muerte frente a las personas del mostrador. Nadie nos quiso ayudar”, expresó.

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Expone supuestas irregularidades

El denunciante dio a conocer que después de varios meses e insistir en repetidas ocasiones, logró recibir la copia de los videos de vigilancia. Según su versión, aquellos videos mostrarían como la mujer habría buscado a su esposo y a las otras personas antes de la agresión.

Óscar señaló que se han presentado aparentemente irregularidades y retrasos en la entrega de pruebas. Asimismo, acusó un posible tráfico de influencias, al señalar que Armando Manuel "N" cuenta con vínculos con elementos de la policía ministerial.