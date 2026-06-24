Cursos de Verano 2026 en Mérida: Fechas, sedes y requisitos para menores de 6 a 12 años

Como parte de la estrategia para las actividades de Verano, el Ayuntamiento de Mérida realizará cursos para menores de 6 a 12 años, los cuales consisten en actividades deportivas y educativas.

La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada informó sobre las actividades que se realizarán del 6 al 12 de julio en distintas sedes, exclusivamente para vecinos de Mérida.

En primer lugar se tendrá "Verano de Campeones" con actividades de lectura, matematicas, artes y salud mental.

Noticia Destacada Invierten casi 3 mdp en la rehabilitación del parque Santa María de Guadalupe en Mérida

También se tendrá "Verano Mundialista" con iniciación deportiva, talleres de psicología, nutrición y valores, así como actividades recreativas como rallys, rutinas de activación física y concursos.

Requisitos para los Cursos de Verano

Como parte de los requisitos para ambos cursos de Verano del Ayuntamiento de Mérida, se tendrán que presentar los siguientes documentos:

Copia del INE del tutor

3 fotos tamaño infantil

Leer, firmar y entregar el reglamento y carta responsiva

Las inscripciones estarán abiertas del 22 de junio al 3 de julio de 15:00 a 20:00 horas en cada sede donde se tendrán las actividades.

Noticia Destacada Blindarán Mérida en Verano: aumentará el patrullaje en puntos turísticos

¿Dónde serán los Cursos de Verano?

Habrá distintas sedes para las actividades de los cursos de Verano del Ayuntamiento de Mérida del 6 al 16 de julio.

Para Verano Mundialista se tiene habilitado la Unidad Deportiva Caucel, Unidad Deportiva Francisco de Montejo, Polifuncional San José Tecoh y la Unidad Deportiva Los Héroes.

Sobre Verano para Campeones se tendrán las bibliotecas de las comisarías de Sitpach, Chichí Suárez, Miraflores, Xcanatún, Nora Quintana y Tixcacal Opichén. De igual forma, las ludotecas de San José Tzal, Crescencio Rejón, Emiliano Zapata Sur y Polígono 108.