Puerto de Altura de Progreso entra en nueva etapa; Semar y Gobierno de Yucatán revisan avances de la obra

El gobernador Joaquín Díaz Mena y el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, sostuvieron una nueva reunión de trabajo para revisar los avances de la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, proyecto estratégico para fortalecer la capacidad logística y comercial de Yucatán.

La obra avanza con el objetivo de consolidar al puerto como nodo de conexión en el Sureste mexicano, con impacto en la atracción de inversiones y el impulso al desarrollo económico y social de la entidad.

Durante el encuentro, se dio seguimiento a las tres etapas que integran este plan. Como se ha informado, la primera, concluida por el Gobierno del Estado, representó una inversión de mil 630 millones de pesos (mdp); la segunda es desarrollada por SSA Marine mediante recursos privados por 948 mdp, y la tercera se encuentra a cargo de la Semar.

Las tres fases representan una inversión total de 12 mil 500 mdp, destinada a ampliar la capacidad operativa del puerto, mejorar su infraestructura y consolidarlo como plataforma estratégica para el comercio, la logística y la atracción de inversiones.

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Las obras contemplan un mayor calado, la habilitación de 80 hectáreas distribuidas en dos plataformas terrestres y una ampliación significativa de la capacidad operativa, lo que permitirá recibir embarcaciones de gran escala, incrementar el comercio y generar más oportunidades de empleo para las y los yucatecos.

Además, Díaz Mena y el almirante Morales Ángeles revisaron la estrategia de desarrollo comercial de Progreso, orientada a fortalecer su vocación logística, diversificar las actividades productivas que se realizan en sus instalaciones y consolidar un entorno competitivo que impulse el crecimiento económico de la entidad.

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Nueva Base Naval

Asimismo, se destacó que la modernización del puerto de Progreso estará acompañada por la instalación de una nueva base naval equipada con patrullas oceánicas y embarcaciones de nueva generación, lo que permitirá reforzar la vigilancia marítima, proteger las rutas comerciales y brindar mayor seguridad y certidumbre para la región.

Como muestra del respaldo institucional a este proyecto, el titular de la Marina realizará en las próximas semanas una visita a Yucatán para constatar los avances del desarrollo comercial del puerto y continuar fortaleciendo la coordinación entre el Gobierno estatal y la Federación.

Con la modernización del Puerto de Altura, el Gobierno del Estado avanza en un proyecto estratégico para impulsar la competitividad de Yucatán, generar prosperidad compartida y consolidar a Progreso como puerta al crecimiento sostenible de la entidad.