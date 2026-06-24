Caso Nancy Nápoles da un giro: investigación revela contradicciones y testimonios que apuntan a presunta simulación de secuestro

La investigación que realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado de México sobre el presunto secuestro de Nancy Nápoles, presidenta municipal de Tenancingo, continúa acumulando elementos que generan dudas sobre la versión inicial de los hechos.

De acuerdo con información contenida en la carpeta de investigación, a la que tuvieron acceso diversos medios de comunicación, existen declaraciones de testigos y registros oficiales que contradicen algunas de las afirmaciones públicas realizadas por la alcaldesa mexiquense respecto a las personas señaladas como responsables de privarla de la libertad.

Las nuevas revelaciones surgen mientras las autoridades mantienen abierta una indagatoria para determinar si el supuesto secuestro ocurrido a finales de mayo fue real o si pudo tratarse de una simulación.

Declaraciones de Nancy Nápoles contrastan con su versión pública

Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores es la diferencia entre lo declarado por Nancy Nápoles ante las autoridades y lo expresado posteriormente en entrevistas públicas.

Según documentos de la investigación, la alcaldesa identificó a Karla Valeria "N" y Víctor Manuel "N" como las personas que presuntamente participaron en los hechos.

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Sin embargo, días después aseguró públicamente que no conocía a dichos individuos y que no podía reconocerlos como sus supuestos captores.

Para la Fiscalía mexiquense, esta diferencia resulta relevante debido a que coincide con la versión aportada por uno de los principales testigos del caso, quien sostiene que existía conocimiento previo entre las partes involucradas.

Fiscalía investiga presunto vínculo previo con los detenidos

Las investigaciones también apuntan a que Nancy Nápoles habría conocido a los ahora vinculados a proceso desde el periodo de campaña electoral.

De acuerdo con los testimonios recabados, los nombres de Karla Valeria "N" y Víctor Manuel "N" ya formaban parte del círculo de personas cercanas al entorno político de la presidenta municipal.

Las autoridades consideran que este elemento podría ayudar a esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la presunta privación de la libertad.

#AProceso

Un Juez determinó la vinculación a proceso en contra de Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”, por su probable participación en el delito de secuestro simulado, en agravio de una femenina de iniciales N.N.P., quien se desempeña como presidenta municipal de #Tenancingo,… pic.twitter.com/0bq4g9pVna — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 22, 2026

Testigo asegura que fue invitado a participar en un supuesto autosecuestro

Otro de los elementos incorporados al expediente corresponde al testimonio de un hombre identificado como Luis "R", quien declaró haber recibido una propuesta para participar en una presunta simulación de secuestro semanas antes de que ocurrieran los hechos.

Según su versión, una persona identificada como Christian le habría planteado integrarse al plan, propuesta que rechazó.

La Fiscalía analiza además registros telefónicos y otros indicios que podrían ayudar a reconstruir lo ocurrido, incluidos los contactos realizados para exigir un rescate millonario y el uso de vehículos presuntamente relacionados con los involucrados.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades continúan reuniendo pruebas para determinar si existió realmente un secuestro o si se trató de una puesta en escena, un caso que ha generado una amplia atención pública en el Estado de México.

IO