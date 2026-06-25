Lele Pons manda mensaje tras el fuerte terremoto que afectó Venezuela

El día de ayer, 24 de junio de 2026, Venezuela fue golpeada por dos terremotos consecutivos, los provocaron fuertes daños en varias localidades, muertos y heridos.

Ante esta situación, muchos creadores de contenido, han pedido ayuda por medio de sus redes sociales, una de ellas fue Lele Pons, quien no dudó en compartir un mensaje para comenzar a recolectar ayuda.

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Lele Pons pide ayuda para Venezuela

Por medio de un mensaje que compartió en las redes sociales, Lele Pons mandó palabras de aliento a su natal Venezuela, pero también ha pedido apoyo para organizarse y poder mandar ayuda a su país.

“Esta publicación es sólo para personas en Venezuela, les dejo este post por si necesitan pegar un grito. Y para grupos que estén activos a colaborar. Por favor, sean bien específicos con las direcciones. Mucha fuerza”

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Así fueron los fuertes terremotos en Venezuela

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) los terremotos que golpearon a Venezuela, tuvieron una magnitud de 7.2 y 7.5, los cuales sucedieron con diferencia de segundos.

También se ha informado que el epicentro del primer sismo fue al oeste de la localidad de Morón, situada en la costa caribeña del país, a unos 168 kilómetros al oeste de Caracas.

El segundo sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se situó a 16 kilómetros al suroeste de Morón.

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