Dos potentes terremotos dejan al menos 32 muertos, 700 heridos y devastación en Venezuela

Dos potentes terremotos casi consecutivos sacudieron este miércoles a Venezuela y provocaron al menos 32 muertos y más de 700 heridos, en medio de la destrucción de edificios y escenas de pánico en Caracas y otras partes del país, según reportes oficiales.

Un primer sismo de magnitud 7.2 tuvo su epicentro 21 km al oeste de Morón a las 18:04 locales y fue seguido casi un minuto después por otro más fuerte de magnitud 7.5 a unos kilómetros de distancia, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X. Los terremotos se sintieron hasta Colombia.

"A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos" y "más de 700 heridos", dijo la presidente interina, Delcy Rodríguez, al señalar que aún no cuenta con datos del estado de La Guaira, aledaño a la capital y el sitio más afectado, según puntualizó.

"Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar", dijo Rodríguez en un mensaje al país pasada la medianoche.

Las escenas en Caracas eran de destrucción y pánico, según una periodista de la AFP, que vio un inmueble de 22 plantas completamente destruido en la zona de Chacao, en el este de la ciudad.

Personas desde la calle gritaban los nombres de sus familiares y algunos voluntarios subían a los escombros. "Necesitamos linternas", pedía uno de ellos al caer la noche.

Afuera del centro comercial Sambil, también en Chacao, Heidi Romero, una comerciante de 42 años, se expresó asombrada por la magnitud de las sacudidas.

"No sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso. De unos negocios se cayeron bastantes cosas. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron", dijo a la AFP. "Se desprendieron las escaleras, se rajó toda la pared. Cayeron cosas del techo. Fue horrible", señaló Odalis Escalona, una empleada bancaria de 54 años.

🚨🇻🇪Delcy Rodríguez reporta, hasta el momento, 32 muertos y más de 700 heridos tras terremotos registrados este miércoles en Venezuela.

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El presidente Donald Trump indicó que los dos terremotos causaron una "devastadora cantidad" de muertes. "¡Estados Unidos está preparado, dispuesto y capacitado para ayudar! He ordenado a todas las agencias de nuestro gobierno que se preparen para actuar rápidamente. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos. Los primeros informes no son buenos", escribió Trump en X.

La mayor parte de los países de América Latina también expresaron solidaridad y ofrecieron ayuda. El gobierno interino decretó el estado de emergencia ante la gravedad de los daños y declaró La Guaira como una "zona de desastre".

Aeropuerto cerrado

Varias zonas quedaron sin energía eléctrica. Muchas calles estaban llenas de vidrios caídos de las ventanas. En diferentes puntos de Caracas se derrumbaron edificios, constataron periodistas de la AFP. Decenas de rescatistas trabajaban entre los escombros para buscar posibles sobrevivientes.

"Se han registrado 20 réplicas, es un hecho de graves consecuencias, (...) hay estados particularmente afectados", apuntó Delcy Rodríguez. Los temblores dañaron parte de las instalaciones del aeropuerto internacional de La Maiquetía, en La Guaira, a unos 40 km de Caracas.

"El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños en su infraestructura", indicó la mandataria. Caracas cuenta, sin embargo, con el aeropuerto militar de La Carlota, ubicado en plena ciudad. La líder opositora y premio nobel de la Paz, María Corina Machado, envió un mensaje de aliento.

"Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia", escribió en X Machado, quien se encuentra fuera de Venezuela desde noviembre.

Hasta Colombia

El sismo se sintió con fuerza en los estados Trujillo, Carabobo, Miranda, y La Guaira, según el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Venezuela es sacudida por temblores con frecuencia. Los terremotos más fuertes en los tiempos recientes fueron los de Cariaco (noreste) en 1997, que causó 73 muertos, y el de Caracas en 1967, con 236 fallecidos.

El sismo se sintió incluso en la capital colombiana, Bogotá, donde las lámparas se balancearon, sonaron las alarmas y algunos vecinos evacuaron los edificios por precaución, según periodistas de la AFP.

Poco después del sismo en Venezuela, un terremoto de magnitud 7.2 sacudió el jueves el norte de Japón, informó la agencia meteorológica del país, sin que se reporten víctimas o daños materiales.