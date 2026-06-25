¿Leonardo Aguilar fue sacado del estadio en el partido de México vs Chequia?

El día de ayer, miércoles 24 de junio, la Selección Mexicana logró imponerse en el marcador 3-0 ante Chequia, para quedarse con el primer lugar del Grupo A en la Copa Mundial de la FIFA.

En esta ocasión, fueron muchos los famosos que se dieron cita en el Estadio Ciudad de México para disfrutar del partido, entre ellos Leonardo Aguilar.

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¿Leonardo Aguilar fue sacado del estadio?

Leonardo Aguiar, hijo de Pepe Aguilar, protagonizó un momento muy incómodo durante el partido, pues fue regañado por los organizadores.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el cantante de regional mexicano compartió una serie de imágenes donde se muestra que está disfrutando del partido de la Selección Mexicana.

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En una de esas imágenes, se mostró agarrando el balón con el que se jugó el partido de México contra Chequia. Ante esta situación, Leonardo Aguilar recibió un regaño de parte de los organizadores.

"Antes de regañarme porque no podía tocar el balón"

Sin embargo, al poco tiempo demostró que no lo regañaron, pues volvió a posar con el balón que se utilizó para el partido del día de ayer.

"Ahora sí todo legal"

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