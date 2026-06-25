Cuba. Convocada a las reformas

Más que con prisa, en franca emergencia, Cuba ha sido convocada, una vez más, a las reformas. Ahora la amplitud, la profundidad y la variedad son mayores, los resultados han de ser de carácter estratégico e irreversibles.

Las 176 medidas recién incorporadas al discurso político cubano, son todas atinadas y legítimas, aunque no novedosas. Lo nuevo es la urgencia, algunos acentos y, probablemente la determinación para entronizarlas.

Lo desventajoso es el momento caracterizado por el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos que ha llegado a una fase demencial, contribuyendo al agravamiento de la crisis económica que, al límite, afecta a todas las estructuras e instituciones del sistema ocasionando el deterioro del clima social y el alejamiento de socios efectivos y potenciales.

Aunque haya dudas acerca de la existencia, poder y solvencia de las fuerzas sociales encargadas de realizar las reformas y de la competencia de las instituciones estatales, partidistas, jurídicas, mediáticas y de los cuadros para enrutarlas e impulsarlas, probablemente exista un consenso mayor del que hubo hace algunos años, cuando la aplicación de algunas medidas análogas levantaron sospechas, contribuyendo a que se ralentizaran y se paralizaran, precisamente por la ausencia de consenso.

Recordar que, en el año 2000, Fidel Castro encabezó su célebre Concepto de Revolución afirmando que: Revolución es cambiar todo lo que deba ser cambiado… En el 2010 declaró que el Modelo cubano ya no funciona ni para nosotros. Y que ese mismo año Raúl Castro, el más convencido y ferviente defensor e impulsor de las reformas, volvió a la carga y dijo: “…Rectificamos o nos hundimos…”. Es un recordatorio de que, en este cometido, otras veces, a pesar de perentorios llamados y advertencias, se ha fallado.

Que más habrá que decir para que el proceso político cubano que ha sido testigo de la crisis que condujo a la desaparición del campo socialista europeo, del colapso soviético y más recientemente a la reversión de los avances de la izquierda en América Latina, se decida por fin a Cambiar lo que debe ser cambiado… El proceso que hoy se vive, es parte de una emergencia de la cual se puede salir hacia adelante y hacia atrás.

El paquete de medidas, la mayor parte de ellas demoradas, son parte de la emergencia declarada para intentar salir de la crisis que vive el país. Se trata así de un intento legítimo de escapar de la crisis moviéndose resueltamente hacia adelante.

No obstante, ninguna de las medidas es una novedad ni una invención, entre ellas figura la restauración de estructuras y prácticas del pasado reciente que el propio sistema había liquidado, lo cual, aunque pudiera ser acompañado de alguna autocrítica que lo reforzaría significa, el retorno a momentos superados, cosa que es también legítimo.

Algo que es preciso rectificar es la tendencia a la exclusividad ideológica y haber convertido a una doctrina que pudo ser un arma para la acción, en una retahíla de dogmas y en una especie de religión de estado.

En el espíritu de Raúl Castro, que impulsa las reformas y en intensa prédica por modificar la mentalidad de los que dirigen, está asumir que, para que haya reformas ha de haber reformistas.