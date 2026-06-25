En Hopelchén advierten protesta contra CFE por fallas eléctricas

Vecinos que viven en la calle 15 entre 4 y 6, que divide a las colonias San Isidro y Campo de Aviación de la ciudad de Hopelchén, advirtieron a la CFE que, si no atiende sus fallas al 100 por ciento, porque solo hace remedios, protestarán enérgicamente contra esa empresa, pues están cansados de tantas fallas que los ha dejado sin energía eléctrica hasta por 12 horas.

Julio Fernando Olaya Ramírez señaló que, el lunes y martes, los vecinos de la calle 15 y 6 de la colonia San Isidro padecieron de las fallas en el transformador que alimenta a ese sector, indicando que posiblemente ese convertidor de corriente está sobrecargado por tantas viviendas en esa zona del noreste de Hopelchén.

Tanto el lunes como el martes, a partir de las 10 de la noche, los vecinos se quedaron sin energía eléctrica, tras sufrir fallas intermitentes en el flujo eléctrico.

Noticia Destacada Pescadores ribereños reclaman al Congreso atención a demandas

Expresó que los vecinos se organizaron y acudieron a las oficinas de la CFE a reportar el apagón, pero solo encontraron a un vigilante de seguridad privada, quien únicamente toma los reportes y no puede resolver el problema, que corresponde a los electricistas de la empresa.

Detalló que desde hace tres meses las familias del sector sufren estas fallas, quedándose casi a diario sin energía eléctrica a las 10 de la noche, y al día siguiente deben acudir a exigir la restablecimiento del servicio.

“Nosotros estamos al día con el pago de nuestros recibos de consumo de energía eléctrica, nunca ponemos excusas, a pesar de sufrir fallas constantes y pasar hasta 12 horas sin servicio, pero aún así la CFE nos presta un pésimo servicio”, expuso el popular “coyote” Julio.

CFE solo aplica remedios; vecinos exigen cambio de transformador

Señaló que, por la presión vecinal, el miércoles llegaron a realizar remedios, encontrando fallas en las cometidas del otro lado de la calle 15, pero aclaró que esos remedios no son solución definitiva.

Dijo que vecinos de otras colonias han realizado protestas en oficinas de la CFE, incluso han retenido empleados y vehículos, logrando que les cambien transformadores sobrecargados. Indicó que tienen planeada una protesta más drástica para ser atendidos.

Por último, señaló que el transformador de la calle 15 está sobrecargado, según lo han reconocido los electricistas de la CFE, por lo que exigen que se sustituya por uno más grande.