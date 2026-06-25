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Discusión en colonia Delicias deja un lesionado por arma blanca

Una riña entre dos hombres que ingerían bebidas alcohólicas en la colonia Delicias terminó con uno de ellos herido en la pierna por arma blanca.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

25 de jun de 2026

1 min

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Discusión en colonia Delicias deja un lesionado por arma blanca
Discusión en colonia Delicias deja un lesionado por arma blanca

Una discusión entre dos sujetos que convivían e ingerían bebidas alcohólicas terminó con uno de ellos lesionado por arma blanca, en un predio ubicado en la colonia Delicias, cuya víctima fue estabilizada en un hospital mientras el agresor huyó.

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Los hechos ocurrieron en un predio situado sobre la avenida Héroes de Nacozari entre las calles Veracruz y Manuel Gordillo, cuando ambos hombres comenzaron a discutir al calor de las copas, situación que escaló hasta que uno de ellos tomó un cuchillo y atacó a su acompañante, causándole una herida en una de las piernas.

Tras la agresión, el responsable se dio a la fuga con dirección a la calle Delicias, mientras que paramédicos del sector salud acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios al lesionado, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para su atención médica.

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