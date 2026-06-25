Instalan carpa y sillas en Urgencias del Hospital General de Cancún; pacientes piden mejorar atención

Derechohabientes del sistema público de salud ya cuentan con un espacio adecuado para la espera en el área de Urgencias del Hospital General “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”, luego de que, tras reiteradas solicitudes de la ciudadanía y de pacientes, la administración colocara una carpa con alrededor de 40 sillas numeradas, destinadas a brindar mayor comodidad a familiares y personas en espera de admisión.

Pacientes consultados señalaron que la atención médica ha sido satisfactoria en algunos casos. Entre ellos, Luis, quien presenta una trombosis, refirió avances en su movilidad gracias a terapias de rehabilitación. Asimismo, la madre de la recién nacida Imelda destacó la pronta valoración de su hija en el primer control médico, mientras que Norma manifestó conformidad al aguardar información sobre su hijo en mejores condiciones, sin permanecer en las antiguas lonas deterioradas.

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“Ya tenemos un lugar digno donde podemos esperar en el área de Urgencias. Ya no sufrimos por permanecer en un sitio sucio y descuidado”, expresó.

Hasta antes de la instalación de esta estructura, los acompañantes de pacientes permanecían en condiciones de saturación dentro de la sala de espera o en el exterior del nosocomio, sentados en el suelo, buscando sombra o bajo improvisados techos de lona. Incluso, en algunas ocasiones, agrupaciones religiosas entregaron alimentos y bebidas a las personas que permanecían en el lugar.

La nueva carpa y el mobiliario son supervisados por personal de seguridad, que ahora mantiene una actitud más serena y colaborativa, apoyando en la orientación de los familiares y transmitiendo la información que el personal médico emite sobre cada paciente.

“Es una mejora que hacía falta desde hace años. Ojalá se puedan instalar más estructuras similares o incluso habilitar un espacio permanente para la espera. Aquí estamos más cómodos, con sombra y sillas nuevas; por fin tenemos un sitio digno sin improvisar dónde permanecer por horas”, comentó Santiago, usuario.

No obstante, las demandas persisten entre los usuarios, quienes subrayan diversas carencias en el hospital. Uno de los principales problemas continúa siendo el desabasto de medicamentos, incluso para padecimientos crónicos como la diabetes. Tal fue el caso de Irina, a quien no le surtieron completamente su receta y tuvo que buscar los productos en farmacias externas.

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Gregorio relató que acompañó a su esposa a Urgencias tras una caída en el hogar que le provocó dolor en la rodilla. Aunque llegaron desde las ocho de la mañana, varias horas después aún no era atendida, situación que generó preocupación y ansiedad en la pareja.

Los usuarios consideraron que persisten deficiencias fundamentales, especialmente en la atención, su calidad y la rapidez del servicio. Asimismo, los derechohabientes continúan a la espera de medicamentos y soluciones oportunas a sus padecimientos, por lo que hacen un llamado a las autoridades de salud para que las mejoras no se limiten a lo estético, sino que impacten en el funcionamiento integral del servicio.