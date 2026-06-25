Inquietud en Dzitbalché por ocho muertes en 15 días

El sepulturero del panteón municipal de la ciudad de Dzitbalché se dijo sorprendido debido a que en menos de 15 días suman más de ocho fallecidos en esta ciudad. Los casos más recientes fueron un día antes del Día del Padre, con dos defunciones, y durante la celebración a los jefes de familia también hubo otros dos decesos, lo cual —dijo— ha generado comentarios en la ciudad, ya que se trataba de personas jóvenes, todos de la “Ciudad de los Cantares”.

Recordó que desde el martes 16 del presente mes comenzaron los decesos, primero con un integrante del “escuadrón de la muerte”, quien en un terreno baldío convulsionó tres veces, y aunque fue auxiliado por curiosos que intentaron reanimarlo y luego lo trasladaron al Hospital Integral IMSS-Bienestar, más tarde se reportó su fallecimiento de quien en vida era conocido como “Don Ramón” o “Florentino”.

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Asimismo, otro de los personajes que llamó la atención fue el empresario Francisco Manuel Caamal Poot, reconocido en casi todo el Camino Real y quien apoyó a mucha gente. Su muerte sorprendió a la sociedad y a diversas organizaciones de fiestas tradicionales donde siempre participaba. Ese mismo día se reportó que otra persona falleció en su domicilio, aunque sus familiares guardaron hermetismo sobre las causas.

La suma de fallecimientos en tan pocos días ha generado inquietud entre los habitantes de Dzitbalché, quienes observan con asombro la serie de sucesos ocurridos recientemente. La comunidad ha vivido días de tristeza y consternación luego de que, en un corto periodo, se registraran varios fallecimientos que han causado sorpresa y preocupación entre la población.

Rumores

Estos hechos provocaron numerosos comentarios entre los habitantes debido a la frecuencia con la que han ocurrido, por lo que entre la población se escuchan diversas hipótesis que culpaban a varias circunstancias; sin embargo, muchos dijeron que son cuestiones de la naturaleza y que se trataba de una mera casualidad sin relación alguna.