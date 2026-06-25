CFE sustituye transformadores tras protesta en barrio Guadalupe

A tres días de permanecer sin energía eléctrica y tras el bloqueo de la calle 16 del barrio de Guadalupe por parte de vecinos cansados de las constantes fallas en el suministro, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició este jueves trabajos para sustituir transformadores y líneas eléctricas con el objetivo de solucionar una problemática que afecta a decenas de familias.

Desde temprana hora, cuadrillas de la paraestatal arribaron al sitio para instalar nuevos equipos y redistribuir la carga eléctrica, luego de que los habitantes mantuvieran cerrada la vialidad para presionar y exigir una solución inmediata.

Los vecinos denunciaron que los transformadores existentes representan un riesgo, pues algunos presentan fugas de aceite e incluso registraron conatos de incendio.

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“Los tres transformadores que están mal, que están echando aceite, que anoche tiró hasta fuego. Los transformadores no sirven, es un peligro, porque aquí pasan coches y los muchachos de la escuela para ir a tomar su camión”, señalaron.

La situación provocó molestia e incertidumbre entre los habitantes, quienes aseguraron que además de enfrentar las altas temperaturas, existen adultos mayores, personas enfermas y una menor con discapacidad que requiere la energía eléctrica para su bienestar.

“Son tres días con esa cosa y nosotros con el susto en la boca. Aparte de eso, el calor; hay adultos mayores y una niña discapacitada. A las personas se les echa a perder todo”, lamentó una vecina.

Aunque reconocieron el inicio de los trabajos, los habitantes advirtieron que la problemática no es reciente. Explicaron que los apagones y variaciones de voltaje afectan a la zona desde 2024, situación reportada constantemente mediante oficios dirigidos a la CFE.

“Desde el 2024 presentamos estos problemas. No es de ahorita, ya tiene tiempo”, enfatizaron.

Los inconformes aclararon que su movimiento es ciudadano y no responde a intereses políticos. Indicaron que su única exigencia es una solución definitiva y no promesas.

“Aquí lo que queremos es solución, no que nos vengan a hacer promesas vanas. Si no se arregla vamos a unirnos con otras colonias afectadas y proceder con más evidencias”, advirtieron.

Al lugar acudió el diputado local del cuarto distrito, Aldo Contreras Uc, quien reconoció que la problemática tiene antecedentes desde hace más de un año y aseguró que se realizaron gestiones ante la CFE para atender el caso.

Explicó que desde el lunes, cuando se agravó la situación, se estableció comunicación con los vecinos y responsables de la empresa eléctrica para dar seguimiento a los reportes.

“Desde el día lunes que detonó en el sector esta problemática tuvimos contacto con las personas aquí del sector. El día de hoy ya están trabajando desde muy temprano”, afirmó.

El legislador detalló que la intervención contempla la instalación de tres transformadores nuevos que operarán junto con los ya existentes, permitiendo distribuir mejor la demanda energética y reducir las sobrecargas, especialmente durante la temporada de calor.

“Se van a colocar tres transformadores que no había. Esto es para que la energía se pueda ir dividiendo y no exista una sobrecarga”, explicó.

Con los trabajos en marcha, los vecinos esperan que finalmente concluya un problema que durante días los dejó sin electricidad, reflejo de una red eléctrica insuficiente para atender el crecimiento de la demanda en uno de los barrios tradicionales de la capital campechana.