Marcela Mistral rompe el silencio sobre las complicaciones de salud que la llevaron al quirófano

Hace poco, Marcela Mistral acaparó la atención de sus seguidores al revelar que tuvo que someterse a una cirugía. De acuerdo con lo que mencionó, los médicos detectaron unos problemas con sus implantes mamarios, los cuales tenía desde hace 17 años.

Sin ningún tipo de filtro, la famosa decidió hablar abiertamente sobre este tema, ya que tiene el objetivo de generar conciencia y recomendar que se realicen revisiones periódicas, siempre haciendo caso a las señales del cuerpo.

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Marcela Mistral habla de los problemas de salud que tuvo por sus implantes

La influencer compartió con su público que comenzó a sentir algunas molestias; sin embargo, con el paso del tiempo la situación fue avanzando, hasta que la diagnosticaron con una contractura capsular de grado cuatro, además de que uno de sus implantes estaba roto.

Añadió que el tejido a su alrededor de la prótesis endureció hasta deformar el implante y provocar molestias

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"Yo llegué a la número cuatro, o sea, yo ya estaba frita"

Finalmente, la influencer mencionó que ella decidió posponer la cirugía por muchos años, por temas personales y profesionales. Tras una evaluación médica se realizó una capsulectomía total para retirar completamente la cápsula endurecida y poder cambiar los implantes.

Una vez que se sometió a la cirugía, Marcela Mistral aseguró que ya se encuentra en recuperación, tomando reposo absoluto por tres días y con poca actividad por una semana.

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