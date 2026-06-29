Rescatan a tres personas privadas de la libertad en Cancún; se reportan dos detenidos

Una casa de seguridad de un grupo delictivo fue localizada por elementos de la Policía Estatal, quienes rescataron a tres personas privadas de la libertad y las salvaron de una posible ejecución, así como capturaron a dos presuntos responsables.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo descubrieron el centro de operaciones de una célula criminal, en la calle Cardenal entre las calles Mirlo y Codorniz, con lo que realizaron un fuerte despliegue en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Marina.

Los policías tuvieron que realizar una intervención con el uso de la fuerza, ya que fue desprendido el protector metálico de la puerta principal para ingresar al inmueble, en donde localizaron a tres personas del sexo masculino, quienes estaban amarrados de pies y manos.

Los uniformados consiguieron la detención de dos de los encargados de vigilar la casa de seguridad, en donde presuntamente encontraron también armas de fuego y dosis de narcóticos.

Las personas que estaban privadas de la libertad presentaban huellas de golpes en la cabeza y en el rostro, por lo cual fue solicitada la intervención de paramédicos, quienes arribaron en dos ambulancias de la Dirección de Protección Civil.

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Dos de las víctimas recibieron los primeros auxilios en una de las ambulancias y posteriormente fue realizado su traslado al Hospital General, bajo la custodia de policías estatales.

Después de la movilización de las autoridades, la vivienda quedó bajo la vigilancia de elementos de una patrulla de la Policía Estatal, en espera de la intervención de elementos y peritos de la FGE para la revisión del inmueble, para la recolección de las evidencias sobre la privación ilegal de la libertad.

Las primeras versiones señalaron que los agraviados fueron torturados a golpes para revelar información de integrantes de un grupo delictivo.

El domicilio fue detectado presuntamente mediante labores de seguimiento de una motocicleta involucrada en el levantón de uno de los agraviados, a través de cámaras de vigilancia del Complejo de Seguridad C5. Los policías procedieron a su aseguramiento para la respectiva puesta a disposición ante el Ministerio Público.

Uno de los agraviados contaba con una ficha de búsqueda de la FGE, luego de que sus familiares reportaron su desaparición.