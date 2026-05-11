Adrián Marcelo pide millonaria cantidad para subirse al ring con Poncho de Nigris

Desde hace un tiempo, se sabe que Adrián Marcelo y Poncho de Nigris tienen una rivalidad muy fuerte, al grado de que muchos han asegurado que esta podría llegar hasta el ring de Ring Royale, donde varios famosos han puesto fin a sus diferencias.
Fue el propio Adrián Marcelo, quien aseguró que él podría subirse al ring, solo con una condición, el pago debería de ser muy alto, algo que sorprendió a los usuarios de redes sociales, aunque el que sí respondió fue Poncho de Nigris.
¿Cómo comenzó la rivalidad entre Adrián Marcelo y Poncho de Nigris?
Cabe mencionar que esta rivalidad, comenzó cuando Marcelo decidió molestar a Marcela Mistral en un programa, aunque todo parecía indicar que las cosas no iban a pasar a mayores, Poncho de Nigris fue tajante al hablar sobre el youtuber, provocando que se generará una fuerte polémica en redes sociales.
¿Cuánto pide Adrián Marcelo para enfrentar a Poncho de Nigris?
Recordemos que por medio de una entrevista que otorgó Adrián Marcelo al streamer Pedro Martínez, dijo estar dispuesto a enfrentarse a Poncho de Nigris a cambio de 5 millones de pesos, también afirmó que tenía la ventaja por ser más joven.
“Sí, sin duda, carnal (pelearía) Yo sé cuál es ese precio y la gente se espanta, pero… yo creo que de 5 millones de pesos no debe bajar y cada día que pasa y que este güey desperdicia tirándome mie.. en lugar de negociar conmigo, es la inflación. Un peso de hoy no es un peso de mañana. Donde quiera, al fin de cuentas soy 15 años menor que él. Estoy muy puñ… para pelear, pero si me pongo a entrenar…”
En el video que se difundió en redes sociales se muestra como Poncho de Nigris habló sobre esta situación.
“Ya que no ma… Adrián. Ponte las pilas, ese tiro no se va a volver a repetir, ya hay que cerrarla. Tienes todo para ganarme. Súbete conmigo sin apoyo, no pasa nada. Dame la oportunidad de tenerte arriba en el ring solos. Va a ser tu pico más alto en tu carrera, noquearme. Ya para que me destrones, tienes el físico”