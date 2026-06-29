Qué artistas se presentarán tras el México vs Ecuador: Conciertos y sedes

La Banda Cuisillos, Mi Banda el Mexicano, Grupo Cañaveral y Triciclo Circus Band son los artistas confirmados que se presentarán en la Ciudad de México el martes 30 de junio de 2026 tras el partido de octavos de final entre México vs Ecuador de la Copa del Mundo.

El festejo y los conciertos se realizarán en un gran evento público masivo montado en el Ángel de la Independencia

¿Qué artistas se presentarán en el Ángel de la Independencia?