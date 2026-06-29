Memo Garza rompe el silencio sobre el ataque armado que sufrieron sus músicos en Puebla

El día de ayer, domingo 28 de junio, se dio a conocer que Memo Garza, exvocalista de la agrupación La Adictiva, compartió un comunicado en redes sociales que alertó a sus miles de seguidores

En el mensaje que sacó el cantante, mencionó que el camión en el que viajaba su agrupación fue atacado a balazos, cuando estaban transitando sobre la carretera Puebla–Tehuacán, asegurando que todo se podría tratar de un intento de asalto.

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Memo Garza habla sobre el ataque que sufrió su camión

El cantante confirmó que como resultado del ataque, dos personas resultaron heridas, sin dar más detalles sobre su estado de salud. También se reveló que tuvieron que cancelar su presentación del 28 de junio en Chiapas. Esto dijo el cantante sobre la compleja situación.

"Fue un intento de robo el cual creo que se salió de control, a lo mejor por despojarnos de nuestras pertenencias que traemos arriba del autobús. Incluso tenemos un compañero que se está debatiendo entre la vida y la muerte, cuando el único deseo de nosotros era, y siempre es, salir a trabajar y llevar esa música a toda la gente."

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Pidió apoyo a las autoridades para atender el tema de inseguridad en las carreteras

"Estamos de verdad muy preocupados, muy tristes. Me animé a alzar la voz como cualquier ciudadano de este país, no nada más nosotros que nos dedicamos a la música, sino como cualquier ciudadano que les pasa, que sabemos que las carreteras de este país están pasando por una inseguridad muy pero muy lamentable."

Finalmente, el cantante confirmó que la segunda voz ya está fuera de peligro, mientras que el chofer se encuentra grave.

"Le tocó la peor parte de esta situación, fue ese el que está muy grave. Lo tenemos, realmente y se lo digo honestamente y tristemente, debatiéndose entre la vida y la muerte. No sabemos qué hacer, pues si tenemos que seguir haciendo música o no, ya no podemos salir, ya no trabajar."

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