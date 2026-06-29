Ganaderos de Hopelchén excluidos del programa de pacas y silos

Ningún productor chenero, sea agricultor o ganadero, es proveedor del Gobierno del Estado en el Programa de Apoyo y Adquisición de Pacas y Silos, situación que ha causado que el ganadero local tenga que pagar más para poder comprar alimento para el hato, ya que deben traerlo desde campos menonitas o de otros municipios y deben pagar el 100 por ciento, dijo el dirigente ganadero José Luis Lara Solís, quién mencionó que ante esta situación el productor local se ve perjudicado.

El dirigente de la Asociación Ganadera Local (AGL) de Hopelchén, expresó que los socios de su organización no tienen los beneficios del Programa de Apoyo de Pacas y Silos 2026 que aplica el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA).

Noticia Destacada Liga Estatal de Natación mantiene activa la piscina del 20 de Noviembre

Detalló que uno de los requisitos para acceder al beneficio del pago a mitad de precio de las pacas y también de silos, es necesario que haya proveedores cheneros de pacas y silos, y que los ganaderos se inscriban.

Sin embargo, dijo que no hay un solo productor local inscrito en el padrón de proveedores del Gobierno Estatal para ese tipo de apoyo al campo.

Ante ello dijo que, el productor ganadero se ve forzado a comprar pacas, silos y melaza donde mejor la parezca, con la diferencia de que debe pagar el 100 por ciento del precio.

Detalló que las pacas valen entre 30 y 45 pesos, de acuerdo al tipo de paca, sea de maíz, sorgo o inclusive de arroz que ya se produce en Los Chenes.

“Por parte del Gobierno del Estado existe un programa de apoyo para la adquisición de pacas y de silos, pero en nuestra región de Los Chenes no hay ningún productor dado de alta como proveedor de la SDA al cual se le pueda adquirir, y prácticamente los productores ganaderos se quedan sin el programa”, expresó.