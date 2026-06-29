Comerciantes denuncian competencia desleal en Campeche

Para los pequeños abarroteros, la apertura de más minisúper en colonias y barrios de la capital significa la “luz verde” que dio el Ayuntamiento de Campeche a la competencia desleal y, desde luego, al quiebre de comercios locales asentados en el mismo domicilio de los propietarios.

Desde hace tres años, los comerciantes campechanos pagan entre 300 y 500 pesos mensuales por licencia de funcionamiento, agua comercial y otros impuestos; calculan que al menos 40 tienditas han cerrado al no poder competir con las sucursales de grandes cadenas comerciales que cada vez se multiplican más por la ciudad.

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“Con los gobiernos del pasado como el PRI se protegía al pequeño comerciante, no permitían que los minisúper se colocaran cerca de las tienditas de abarrotes para afectar; ahora no es así y nosotros no podemos competir con estas empresas que dan promociones porque los proveedores les venden con precios más bajos”, manifestó María Can, abarrotera en Colonial Campeche.

Para los comerciantes, las autoridades municipales dan permisos de construcción con facilidad a las cadenas comerciales por el dinero que reciben, sin cuantificar el impacto. “En el fraccionamiento Kalá muchos ya cerraron sus tienditas. Sobrevivo desde hace 30 años, pese a la reducción de ventas, pero abrirán otra tienda de Súper Neto que se suma al supermercado ya instalado”, señaló Cristina Reyes, dueña de tienda.

Los dueños de tiendas también cuestionan que los nuevos minisúper cuenten con autorización para vender bebidas alcohólicas, mientras que los locales enfrentan altos cobros de licencias y burocracia.

Para el próximo mes se espera la apertura de más sucursales en Kalá, Quinta Hermosa, Colonial Campeche, entre otros. Actualmente, las cadenas comerciales comenzaron una lucha por adueñarse de la venta de abarrotes en colonias como Pablo García, Morelos, Tula, Vivah, Cedros, Siglo XXI y Ex Hacienda Kalá.

Para algunos ciudadanos, es positivo que haya más negocios, pues generan empleo y ofrecen promociones, aunque reconocen que esto provocará la desaparición de las tienditas de abarrotes. “Así es la competencia, el que tiene dinero abrirá más minisúper y darán trabajo, aunque no estén bien pagados, pero hay más variedad comercial con Aurrerá, Súper Neto, Súper Will’ys y Dunosusa”, comentó Ernesto Gamboa.