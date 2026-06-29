Consulta de Presupuesto Participativo 2026 en Campeche: qué es, cómo funciona y quiénes pueden participar

El próximo domingo 5 de julio de 2026 se realizará en los 13 municipios del estado de Campeche la Consulta de Presupuesto Participativo 2026, un ejercicio de democracia participativa en el que la ciudadanía decidirá directamente en qué proyectos de obra pública y servicios se invertirá una parte del presupuesto municipal.

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¿Qué es el Presupuesto Participativo?

Es un mecanismo regulado por la Ley de Presupuesto Participativo para los Municipios del Estado de Campeche, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 10 de diciembre de 2024. Su objetivo es promover la participación ciudadana en la identificación, discusión, elección, seguimiento y evaluación de proyectos de interés público en materia de infraestructura urbana, deportiva, cultural, ambiental y servicios públicos.

Los ayuntamientos deben destinar hasta el 2.5% de su presupuesto de egresos a estos proyectos elegidos por la ciudadanía. El proceso incluye asambleas ciudadanas, comités vecinales, evaluación técnica y, finalmente, una consulta popular organizada por el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC).

¿Cómo funciona el proceso?

Asambleas Ciudadanas (abiertas y públicas): Los habitantes proponen proyectos a través de Comités Ciudadanos (hasta 10 personas honorarias). Los proyectos pasan al Consejo Municipal Participativo, que los envía al Órgano Técnico Evaluador (integrado por funcionarios municipales) para dictaminar viabilidad física, legal y financiera. Los proyectos validados se someten a consulta ciudadana el día de la jornada (5 de julio en 2026). El IEEC organiza, instala mesas receptoras de votación, computa resultados y declara los ganadores. Los proyectos más votados se ejecutan con recursos municipales, bajo supervisión de una Comisión de Administración y Vigilancia.

¿Quiénes pueden participar?

En las asambleas y propuesta de proyectos : Habitantes de los municipios del estado que acrediten su pertenencia a la demarcación con credencial para votar vigente (INE). Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a voz, pero no al voto .

: Habitantes de los municipios del estado que acrediten su pertenencia a la demarcación con (INE). Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a voz, pero . En la consulta ciudadana (voto del 5 de julio) : Ciudadanos y habitantes de cada municipio que cumplan con los requisitos de acreditación (generalmente credencial de elector vigente y residencia en la unidad territorial correspondiente). El IEEC ha instalado mesas receptoras de votación en los municipios; la ciudadanía puede consultar su ubicación en las redes oficiales del IEEC o en su portal.

: Ciudadanos y habitantes de cada municipio que cumplan con los requisitos de acreditación (generalmente credencial de elector vigente y residencia en la unidad territorial correspondiente). El IEEC ha instalado en los municipios; la ciudadanía puede consultar su ubicación en las redes oficiales del IEEC o en su portal. Los proyectos son propuestos por comités ciudadanos y validados técnicamente; cualquier vecino puede integrarse a un comité o asistir a las asambleas.

Importancia y contexto 2026

Esta es una de las primeras consultas bajo la nueva ley estatal, que busca fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y la corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía. El IEEC es la autoridad responsable de organizar la jornada consultiva, difundir los proyectos y garantizar el proceso.

Algunos municipios ya publicaron las convocatorias y listas de proyectos participantes en el portal del IEEC (www.ieec.org.mx). Se recomienda a la población informarse sobre las propuestas de su colonia, pueblo o municipio para emitir un voto informado.