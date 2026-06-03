Alicia Villarreal y Cibad Hernández habrían terminado su relación, esta sería la razón

El miércoles 3 de junio, se ha reportado en diferentes medios que Alicia Villarreal y Cibad Hernández habrían tomado la decisión de poner fin a su relación sentimental, aunque por el momento ninguno de los dos involucrados ha hecho emitido un comunicado oficial.

Recordemos que, fue en agosto del 2025, la cantante fue el centro de la polémica, luego de anunciar que había tomado la decisión de comenzar una relación con el creador de contenido, todo esto en medio de su proceso de divorcio de Cruz Martínez.

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¿Alicia Villarreal y Cibad Hernández terminaron su relación?

La información sobre su supuesta separación fue revelada en el programa ‘Sale El Sol’, aunque por el momento no existe una versión oficial o confirmada por parte de los involucrados.

De acuerdo con la periodista, Ana María Alvarado, ‘fuentes cercanas’, han comentado que la relación de la cantante terminó, pero sin dar más detalles sobre la situación.

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"Fuentes cercanas a Alicia Villarreal y a Cibad Hernández comparten que la pareja ya terminó su relación. El noviazgo inició en agosto del año pasado"

Finalmente, en el mismo espacio se ha mencionado que la pareja habría terminado su relación por algunos problemas que ya tienen tiempo, pero no que podían ser solucionados.

“Ahora se rumora que la pareja decidió terminar la relación porque han arrastrado varios problemitas y ya no fue posible dar solución. Hasta el momento la pareja no ha hecho oficial nada"

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