Conductor intenta ingresar a una tienda y provoca accidente en Ciudad del Carmen

Un motociclista resultó con golpes y lesiones menores luego de verse involucrado en un accidente de tránsito registrado sobre las principales vialidades del fraccionamiento San Manuel, donde un automovilista presuntamente realizó una maniobra para ingresar al estacionamiento de una tienda de conveniencia sin tomar las debidas precauciones, provocando la colisión.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Santa María de Guadalupe, en el cruce con la avenida Nardos, justo frente a la subestación de San Manuel.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor de una motocicleta Vento circulaba con preferencia en dirección a la avenida Isla de Tris cuando, al pasar frente al establecimiento, fue impactado por un automóvil Suzuki. Presuntamente, el conductor del auto intentó incorporarse al estacionamiento de la tienda sin percatarse del paso del motociclista, ocasionando que la unidad de dos ruedas fuera golpeada y que su conductor terminara proyectado contra el pavimento.

Tras la caída, el motociclista quedó tendido a la mitad de los carriles de circulación durante algunos instantes; sin embargo, logró incorporarse por sus propios medios y levantar la unidad mientras evaluaban los daños.

Pese a lo aparatoso del accidente, no fue necesaria la intervención de paramédicos, ya que el motociclista no presentó heridas de gravedad. Posteriormente, ambas partes iniciaron un diálogo y acordaron resolver el incidente mediante un arreglo económico para cubrir los daños materiales, retirándose del lugar sin solicitar la presencia de elementos de Tránsito y Vialidad.

JGH