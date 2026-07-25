Motorepartidor sufre fractura tras choque con triciclo en Ciudad del Carmen

Un motorepartidor resultó con una fractura en el brazo derecho y fue trasladado de urgencia a un hospital, mientras que el conductor de un triciclo fue presentado ante la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades, luego de verse involucrados en un accidente de tránsito registrado la tarde de este sábado sobre la avenida 10 de Julio, por calle 42-D, en la colonia Salitral, de Ciudad del Carmen.

De acuerdo con la versión de testigos, el conductor de una motocicleta utilizada para el servicio de motoentregas circulaba sobre la avenida 10 de Julio con dirección al puente Zacatal cuando, de manera repentina, un hombre adulto que manejaba un triciclo color amarillo salió de una gasera ubicada en la zona.

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Presuntamente, el triciclero, quien momentos antes había cargado varios cilindros de gas, intentó cruzar el camellón central sin tomar las debidas precauciones, invadiendo el paso preferencial del motociclista. Al no contar con espacio suficiente para evitar el impacto, el repartidor terminó estrellándose contra la llanta trasera del triciclo, lo que provocó que saliera proyectado y rodara varios metros sobre el pavimento.

Automovilistas y vecinos que presenciaron el percance solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Minutos después arribaron paramédicos del grupo ACSES, quienes brindaron atención prehospitalaria a ambos involucrados.

Tras la valoración médica, se confirmó que el motociclista presentaba una fractura en el brazo derecho, por lo que fue inmovilizado y trasladado a un hospital para recibir atención especializada. En tanto, el conductor del triciclo únicamente sufrió golpes contusos que no ameritaron su hospitalización.

Debido a que el accidente dejó a una persona lesionada, elementos de las autoridades correspondientes aseguraron al conductor del triciclo, quien, acompañado por un familiar, fue trasladado a la Fiscalía General del Estado para rendir su declaración y determinar su posible responsabilidad en el hecho.

Asimismo, tanto la motocicleta como el triciclo fueron asegurados y remitidos al corralón de la Fiscalía, donde permanecerán bajo resguardo mientras se desarrollan las investigaciones y las partes involucradas buscan llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales y las lesiones ocasionadas.

JGH