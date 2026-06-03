Guante de Michael Jackson usado en 1988 es vendido en más de 100 mil euros 

El legado de Michael Jackson continúa rompiendo récords en el mercado del coleccionismo. Un guante blanco forrado con cristales de Swarovski, que el "Rey del Pop" utilizó en 1988, fue la pieza estrella de una prestigiosa subasta celebrada en París, Francia; siendo el objeto más caro vendido en la subasta.

Este guante usado en su icónico concierto de julio en el Estadio de Wembley, en Londres; fue subastado por más de 100 mil euros. Dentro de la subasta se vendieron cuarenta emblemáticos objetos del cantante, sin embargo, este famoso artículo fue el más caro.

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¿En cuánto fue vendido el guante de Michael Jackson usado en 1988?

El famoso guante usado por Michael Jackson en su icónico concierto del 14 de julio de 1988 en el Estadio de Wembley, en Londres, como parte del Bad World Tour. Fue vendido en 113 mil 737 euros, aproximadamente 131 mil 900 dólares; mostrando la relevancia del artista en la cultura popular.

El guante de Michael Jackson fue subastado en París, Francia. / Facebook: Aguttes

La histórica pieza fue el objeto más cotizado dentro de una colección de cuarenta artículos emblemáticos del artista (1958-2009) puestos a la venta por la casa de subastas Aguttes. De acuerdo con los organizadores del evento, el guante proviene de la etapa cumbre de su carrera, vinculado a una de sus giras mundiales más masivas y recordadas.

¿Qué otros objetos de Michael Jackson fueron subastados?

Durante la misma jornada se subastaron otros dos guantes utilizados por el cantante en sus conciertos de 1999 en Seúl y Múnich, los cuales se vendieron por 36 mil 648 y 32 mil 857 euros, respectivamente, además de un sombrero de la época de Bad firmado por el artista que alcanzó los 20 mil 220 euros.

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Sin embargo, no todo cambió de manos; la icónica chaqueta negra de lentejuelas conocida como "PROTO2", confeccionada para la campaña publicitaria con Pepsi de 1987, quedó sin adjudicar al no alcanzar el precio de reserva mínimo exigido de 100 mil euros.

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