FIFA confirma a Shakira, Alejandro Fernández, Belinda y Maná para la apertura del Mundial 2026

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa final y la FIFA anunció nuevas sorpresas para la ceremonia inaugural que se realizará el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, escenario que albergará el partido de apertura del torneo.

La gran novedad será la presentación en vivo de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, que será interpretada por Shakira y Burna Boy por primera vez ante miles de aficionados y una audiencia global que seguirá el evento desde todos los rincones del planeta.

La ceremonia comenzará 90 minutos antes del silbatazo inicial y marcará el arranque oficial de una Copa del Mundo que promete ser histórica por reunir a 48 selecciones y celebrarse en tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

Además de Shakira y Burna Boy, la FIFA confirmó la participación de figuras de primer nivel como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, quienes darán vida a los temas que forman parte del álbum oficial del torneo.

Uno de los aspectos más destacados será el protagonismo que tendrán los aficionados dentro del espectáculo. La FIFA informó que los asistentes formarán parte activa de la experiencia, por lo que recomendó llegar con anticipación para disfrutar de dinámicas especiales, actividades interactivas, premios y entretenimiento previo al encuentro inaugural.

La canción “Dai Dai” también tendrá un propósito solidario. El tema forma parte de la campaña de apoyo al Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA, iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para impulsar proyectos educativos y oportunidades deportivas para niños alrededor del mundo.

La presencia de Shakira en el torneo no terminará con la inauguración. La cantante colombiana también encabezará el esperado espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial, programada para el próximo 19 de julio, consolidándose como una de las grandes protagonistas musicales de la competencia.

Con una combinación de futbol, música y cultura, la ceremonia inaugural promete convertirse en uno de los eventos más espectaculares de la historia de los Mundiales, dando el banderazo de salida a una fiesta que mantendrá la atención del planeta durante más de un mes.